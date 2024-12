Ceraudo (M5s): “Piciocchi scopre che bisogna stare in mezzo alla gente. Giunta itinerante pessima trovata”

Genova. “Il Comune di Genova è rimasto a lungo ingessato perché da settembre scorso il sindaco oggi ex era in altre faccende affaccendato. Decaduto lui, oggi la compagine facente-funzione retta da Piciocchi che cosa fa? Ridicolizza l’Ente con la trovata delle Giunte itineranti e condanna così l’amministrazione comunale a un’altra finestra di immobilismo. Dire ora, a pochi mesi dalle elezioni Comunali, che dovete “essere in mezzo alla gente, capire i bisogni e non temere le critiche” è al limite del ridicolo”.

Lo dichiara il capogruppo comunale del M5S Genova Fabio Ceraudo, che poi aggiunge: “Lo scoprono solo ora che là fuori esiste un territorio per troppo tempo inascoltato? Candidamente il centrodestra ammette di non aver fatto il proprio dovere per 7 anni. Quella delle Giunte itineranti è semplicemente una pessima trovata pubblicitaria e risponde solo alla perenne campagna elettorale del centrodestra”.

“Per capire la portata dell’ipocrisia della destra genovese, oggi la Giunta ha scelto di fare la sua prima seduta-show a Ca’ Nova di Pra’. Per fare cosa, esattamente? Occuparsi forse di problemi che affliggono il quartiere da anni e che noi del M5S abbiamo denunciato per anni senza avere mai avuto alcun riscontro?”.