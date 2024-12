Centro storico, polizia locale sventa il furto di un cellulare: il proprietario ringrazia con una lettera

Genova. Una storia a lieto fine quella che ha coinvolto un commerciante di un negozio del centro storico che giovedì scorso, il 12 dicembre, si è visto sottrarre il proprio cellulare sul posto di lavoro.

L’intervento del nucleo Centro Storico della polizia locale è stato tempestivo, consentendo sia di identificare l’autore del furto sia di recuperare il telefono. Il protagonista della storia ha scritto una lettera di ringraziamento agli agenti.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per il vostro straordinario intervento avvenuto il giorno 12/12/2024, in occasione del furto del mio telefono cellulare presso il luogo in cui lavoro – si legge infatti nella lettera – in una delle zone più delicate della città sotto il profilo della sicurezza, e questo episodio ha ulteriormente messo in evidenza le sfide quotidiane che affrontate con coraggio e determinazione. In una giornata già di per sé impegnativa, il furto del telefono cellulare, contenente dati personali e strumenti essenziali per il mio lavoro e la mia vita, ha rappresentato un momento di grande difficoltà emotiva. Grazie al vostro intervento, però, questa brutta esperienza ha trovato una risoluzione rapida e positiva. La vostra capacità di ascolto, la disponibilità e la professionalità che avete dimostrato nell’identificare l’autore del furto e recuperare il mio dispositivo in tempi così brevi mi hanno profondamente colpito. Non solo avete risolto una situazione critica, ma mi avete fatto sentire più sicuro nel sapere che la nostra comunità può contare su professionisti così attenti e competenti. Questo episodio ha rafforzato la mia fiducia nella polizia locale e nel prezioso lavoro che svolgete ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Ritengo importante che un’azione di tale qualità venga valorizzata e riconosciuta, ed è per questo che ho deciso di condividere questa lettera anche con il Comune di Genova e con i media locali. Con immensa gratitudine e ammirazione”.

“Questa lettera – dice l’assessore alla sicurezza e alla protezione civile Sergio Gambino – è una testimonianza preziosa del lavoro che ogni giorno, in silenzio, i nostri agenti svolgono sul territorio. Abbiamo un corpo di polizia locale formato per gestire le peculiarità di un territorio quello del Centro Storico e non solo e pronto a intervenire con rapidità, professionalità ed empatia alle richieste di aiuto dei nostri concittadini. Voglio ringraziare l’autore della lettera per le belle parole che ha speso per il Nucleo Centro Storico, che ci restituiscono un’immagine della realtà che spesso resta dietro le quinte, raccontandoci in prima persona quanto sia essenziale avere un corpo di Polizia locale come quello di cui disponiamo. Da parte nostra non posso che rinnovare l’impegno affinché le strade di Genova siano sempre più sicure: un lavoro di squadra che continueremo a portare avanti senza paura”.