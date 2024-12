CDM Futsal, turno casalingo amaro: Lecco si impone 3 a 1

Campo Ligure. Una CDM Futsal a dir poco incerottata quella che scende in campo per la decima di campionato contro il Lecco. Fra le mura amiche di Campo Ligure, i ragazzi di mister De Jesus devono fare a meno di capitan Ortisi, Francesco Ricci e Alessandro Schettino, tutti e tre fermi ai box per squalifica.

Nonostante le assenze, però, la CDM deve provare a tutti i costi a rialzare la testa dopo le tre sconfitte consecutive contro Modena, Mantova e Fenice. Mister De Jesus parte affidandosi a Politano, Zanello, Da Silva, Boaventura e Moragas. Il Lecco risponde con Pulcini, Tortorella, Hartingh, Guina e Mattaboni. Il primo tentativo dopo poco meno di due minuti è di marca CDM e lo piazza il baby Zanello, con un destro che Pulcini alza sopra la traversa. Ma la gara si mette subito sui binari per i padroni di casa, grazie alla rete di Boaventura che capitalizza al meglio un contropiede fulminante di Da Silva. Il numero 11 scappa sull’’out di destra e vede l’inserimento del compagno dalla parte opposta, lo serve col contagiri e il Boa deve solo insaccare la palla dell’1-0.

Pochi istanti dopo, il Lecco resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Pulcini, che stende con un intervento in netto ritardo direttamente sulle caviglie del malcapitato Politano, proiettato nella metà campo avversaria. In porta ci va Di Tomaso. L’uomo in più però frutta solo un palo clamoroso colpito da Da Silva e un’altra occasione fallita di un soffio da Avellano, con la palla salvata sulla linea di porta da un difensore lecchese.

I minuti scorrono con la CDM che amministra, non disdegnando di alzare il portiere Politano in posizione di quinto di movimento, riuscendo così a far scorrere minuti che alla lunga potrebbero rivelarsi molto preziosi, anche alla luce delle assenze e quindi dei pochi cambi a disposizione di mister De Jesus. Piano piano, il Lecco sembra comunque prendere maggior confidenza con la partita ma la prima vera occasione per i blucelesti arriva solo al 15’ con il tiro dalla distanza di Tortorella, che trova Politano attento e reattivo. Il Lecco però ha una fiammata d’orgoglio e a 50 secondi dalla sirena pareggia i conti grazie al tapin di Tortorella, innescato però da una gran giocata di capitan Hartingh sulla sinistra. Si va quindi al riposo sul punteggio di 1-1.

Il primo lampo della ripresa porta la firma proprio di Tortorella che si presenta puntuale all’appuntamento col pallone ma il suo tiro sull’uscita di Politano si spegne alto sopra la traversa. Risponde la CDM con lo strappo di Da Silva. Anche il suo mancino però non ha fortuna e termina sul fondo non di molto. Al 7′ una discesa sontuosa di Moragas sulla fascia sinistra meriterebbe la gioia del nuovo vantaggio ma il pallone, toccato da Di Tomaso va solo a scuotere l’esterno della rete dando l’illusione del goal a tutto il Palasport di Campo Ligure. Dal corner seguente, Boaventura prova la sventola al volo ma Di Tomaso si esalta ancora. Alla prima sortita offensiva, però, è il Lecco a fare male: Moratelli calcia e Politano respinge, la palla finisce però proprio sui piedi di Mattaboni che di prima intenzione spedisce in rete di destro.

Poco dopo il Lecco avrebbe anche il colpo del possibile ko ma il tap-in sottomisura di Mattaboni dopo il tiro di Guina ribattuto da Politano si stampa sulla parte inferiore della traversa e rimbalza in campo, graziando così la CDM. Passa appena un minuto e la squadra di casa recrimina per un tocco di mano in area di Mattaboni che, cadendo sul pallone, ferma un’azione promettente di Moragas, pronto a battere a rete da ottima posizione. La CDM però ci crede e a due minuti dalla sirena va vicinissima al meritato pareggio, con Moragas che centra il secondo legno di giornata per la formazione genovese. Di Tomaso è ormai battuto ma la palla calciata dal pivot argentino carambola sul palo e schizza di nuovo in campo. La doccia fredda arriva, ancora una volta, nei secondi finali quando Pires segna la rete del definitivo 3-1.

Il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Rossini, Parodi, D’Atri, Zanello, Mandolesi, Politano. All. De Jesus.

LECCO: Pulcini, Morelli, De Donato, Hartingh, Di Tomaso, Guina, Moratelli, Tortorella, Panzeri, Arengi, Mattaboni, Pires.

ARBITRI: Lattanzio di Collegno e Crescenzio di Aprilia – CRONO: Di Girolamo di Collegno.

RETI: 3.27 Boaventura, 19.10 Tortorella, 30.11 Mattaboni, 39.35 Pires.

NOTE: Espulso Pulcini a 3.50 per intervento falloso su Politano.