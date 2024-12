CDM Luzzati, domani sera la finale di Coppa Italia Serie C contro il Città Giardino

Genova. Un venerdì sera a forti tinte… in rosa in casa CDM. Al Paladiamante di Begato infatti va in scena la finalissima di Coppa Italia di Serie C fra le ragazze della CDM Luzzati e le campionesse in carica del Città Giardino. E’ il primo grande appuntamento della stagione per le ragazze del team genovese e un po’ di emozione, ovviamente, non può che farsi sentire. “Come in ogni esordio che si rispetti, un po’ di emozione e di tensione è naturale ma siamo anche molto cariche per affrontare questa partita con la giusta concentrazione e con la voglia di fare bene”. A parlare e a indicare la giusta rotta alle compagne è Paola Escobar, una delle colonne indiscusse della CDM Luzzati.

“Sappiamo che andremo ad affrontare le campionesse in carica ma questo ci farà dare tutto quello che abbiamo – continua Escobar -. So che io e le mie compagne ce la metteremo tutta, con grande attenzione e concentrazione. Però vogliamo anche goderci questa serata che è il risultato meritato della nostra evidente crescita. Tutti, dalla società fino a noi ragazze, ci stiamo mettendo grande impegno in ogni allenamento e in ogni partita ed è proprio grazie a questo impegno che possiamo migliorare giorno dopo giorno. Stiamo progressivamente innalzando il livello qualitativo delle nostre prestazioni e questo ci permette di arrivare a questi livelli. Ci piace anche pensare di poter veicolando, attraverso il futsal, un messaggio che ci sta molto a cuore, cioè che lo sport ha il potere di rompere ogni tipo di barriera sociale e di unire le persone come poche altre cose al mondo”.

Appuntamento quindi alle 20.15 al Paladiamante di Begato per provare a scrivere un’altra bella pagina della storia CDM.