CDM Futsal, colpo di mercato: ecco il brasiliano Joao Zatsuga

Campo Ligure. Joao Henrique Zatsuga Monteiro, per tutti semplicemente Zatsuga. Il laterale brasiliano, classe 2001, è un nuovo giocatore della CDM Futsal e oggi è arrivato a Campo Ligure, giusto in tempo per fare la conoscenza con i suoi nuovi compagni di squadra e con lo staff di mister Hugo de Jesus. Cresciuto calcisticamente nell’Aosta, Joao ha subito mostrato ottime doti, inserendosi benissimo nel futsal italiano. Ora questa nuova sfida, in cui vuole buttarsi anima e corpo.

“Puoi star certo che in campo la voglia e la determinazione non mi mancheranno mai – le sue prime parole con la maglia della CDM – Per il resto, sono un giocatore a cui piace pensare e organizzare il gioco, forte fisicamente e con un buon passaggio e tiro. Quando la CDM ha chiamato, non ci ho pensato troppo perché sapevo di aver trovato un progetto ambizioso e una squadra vincente, che in pochi anni ha già scritto pagine interessanti della storia del futsal italiano. Obiettivi per il 2025? Continuare la mia crescita, sia come persona che come professionista, e ovviamente raggiungere grandi obiettivi con la CDM“.

Lato società, ad accogliere il nuovo arrivato è il dg Mino Paoletti: “Il suo arrivo conferma la nostra volontà di continuare a investire su giovani di talento – spiega Paoletti – Stiamo parlando di un classe 2001 che conosce già bene il nostro futsal e che potrà inserirsi in fretta negli schemi di mister De Jesus. Dal canto suo, il ragazzo ha già mostrato di possedere doti tecniche importanti, unite a un fisico possente e a un buon tiro, che non guasta mai”.