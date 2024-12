Genova. Diversi interventi dei vigili del fuoco nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre per cassonetti dell’immondizia incendiati.

Due bidoni dei rifiuti sono andati in fiamme sul lungotorrente Secca, in Valpolcevera, a Bolzaneto. Non ci sono stati altri danni ma si pensa che il gesto possa essere stato doloso.

Sempre nella notte altro rogo di cassonetti ma nel centro storico, in vico Biscotti. In nessuno dei casi ci sono stati feriti o intossicati.