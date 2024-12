Genova. Carabinieri in grande uniforme per ‘vegliare’, insieme alle altre forze dell’ordine, sullo shopping natalizio dei genovesi. I servizi di pattuglia sono stati predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Genova. Si tratta di una serie di servizi a piedi nel centro cittadino in cui militari, per l’occasione indossano la grande uniforme ridotta con sciabola e mantello.