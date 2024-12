Caporalato al circo Madagascar, il tentativo di sviare le indagini: “Ci ha fatto spostare il ferito e al figlio ha fatto pulire il sangue”

Genova. E’ un terribile quadro di sfruttamento dei lavoratori più deboli quello che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice Paola Faggioni che ha portato al sequestro del circo Madagascar e all’obbligo di dimora per il ‘padrone’ del circo, Oreste Gravagna.

Un vero e proprio sistema di capolarato svelato grazie a un grave infortunio sul lavoro che lo stesso Gravagna, come è emerso dalle indagini degli ispettori dello Psal e poi dai carabinieri, aveva cercato di dissimulare.

Quando Singh Ranjeeet, 44 anni, era precipitato da 20 metri a causa del forte vento che soffiava su piazzale Kennedy il 26 aprile 2023, Gravagna lo aveva fatto “sollevare da terra di peso e spostare” da altri lavoratori irregolari come lui fuori dal tendone, vicino a un camion per raccontare che era caduto da 2 metri e non da 20. “Aveva fatto pulire il sangue dal figlio minorenne” spiegherà poi uno dei colleghi sentiti dai carabinieri e lo aveva fatto accompagnare in ospedale non dai suoi colleghi ma dalla cognata in modo che concordasse la versione falsa.

La verità su quell’incidente e sul sistema di sfruttamento di una ventina di lavoratori in nero, tutti di nazionalità indian era emersa solo quattro mesi dopo i fatti, quando Ranjeeet era uscito dal coma .

Guadagnavano, in base a quanto hanno raccontato alcuni di loro, tra i 180 e i 250 euro a settimana, lavorando almeno 10 ore al giorno e 7 giorni su 7. Uno di loro ha spiegato che l’unica volta che si è dovuto assentare un giorno dal lavoro, Gravagna gli aveva decurtato 80 euro del già magro stipendio.

I lavoratori vivevamo ammassati in 15 in un unico caravan con un unico bagno per tutti e con il loro stipendio dovevano anche provvedere alla manutenzione del mezzo. Di protezioni non ne avevano mai avuto, pur avendole chieste più volte – hanno raccontato ai militari. Solo dopo l’infortunio “ci ha dato gilet catarifrangenti, caschi e cinghie – ha spiegato uno di loro ai militari – ma ci ha detto che potevamo usarli solo su disposizione. Per questo mi sono licenziato, non volevo finire come Ranjeeet”.

Ora il circo, che avrebbe dovuto essere una delle attrazioni del Capodanno a Torino, è stato posto sotto sequestro. A Genova dall’aprile 2023 non è più tornato, probabilmente per l’impossibilità di utilizzare piazzale Kennedy a causa dei lavori del waterfront.

Pochi giorni prima del grave incidente al lavoratore un altro episodio aveva portato il circo Madagascar al centro delle cronache cittadine e non solo. Un lama era fuggito dalla gabbia e immortalato nella sua corsa verso la libertà, seppur provvisoria visto che era stato recuperato poche ore dopo. E non erano mancate le polemiche con gli animalisti per lo sfruttamento degli animali.