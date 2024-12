Tricapodanno, Genova si scatena con rapper e trapper. Stasera appuntamento per il gran finale

Genova. Seconda serata del Tricapodanno all’insegna del rap e del trap, generi musicali che hanno ormai conquistato i più giovani ma non solo. Il palco di piazza De Ferrari ha accolto nomi di spicco, locali e nazionali davanti a migliaia di persone. Questa sera il gran finale con un ricco programma di esibizioni che accompagneranno Genova nel dare il benvenuto al 2025.

L’evento del 30 dicembre è stato aperto dai protagonisti del mondo rap e trap genovese e ligure, come Dj Kamo, Mr Phill, Spike e da Helmi Sa7bi, Sayf e Sossy – rappresentanti il collettivo Genovarabe – che hanno coinvolto il pubblico all’interno della musica locale. Poi il pubblico ha cantato e ballato sulle note di Ele A, Madman e Noyz Narcos, artisti da sold out, noti a livello nazionale che hanno trasformato Genova in uno dei più importanti stadi all’aperto.

“La piazza è stata invasa da un’energia incredibile – afferma Federica Cavalleri, consigliera delegata ai Grandi eventi – e vedere così tanta gente, proveniente da ogni angolo della città, riunita per vivere insieme questa festa, è una grande soddisfazione”.

Per la notte di San Silvestro, a conclusione del Tricapodanno genovese, si parte con La Rappresentante di Lista, pronta a far ballare piazza De Ferrari con i suoi successi più famosi. A seguire Alessandra Amoroso, reduce dal concerto evento di San Siro e da tour sold out in tutti i palazzetti italiani, che con i suoi brani accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte. Subito dopo lo scoccare del nuovo anno largo al gruppo genovese degli Ex-Otago. La serata proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini.

“Il Tricapodanno si conferma un appuntamento straordinario – dichiara il vice presidente della Regione Liguria e assessore con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana. – È stato un orgoglio vedere Genova al centro di eventi che sanno parlare anche ai più giovani. Ora ci aspetta il gran finale di questa sera, con un programma eccezionale che saprà regalare a genovesi e non un Capodanno indimenticabile. Grazie a chi ha lavorato per l’organizzazione di questa kermesse che è la prova di come la commistione fra cultura, musica e tradizioni possa essere motore di attrattività e vitalità per il nostro territorio”.

Qui tutte le informazioni sui mezzi pubblici nella notte di Capodanno, attenzione anche ai divieti che riguarderanno in particolare centrale della città, parte di un imponente dispositivo per garantire la sicurezza.