Capodanno a Genova, tutto sui trasporti: orari e ultime corse di autobus, metro e taxi

Genova. Il conto alla rovescia per il Capodanno è ormai alle porte: Genova si prepara ad accogliere il 2025 con l’ultima serata del Tricapodanno, il concerto evento in piazza De Ferrari che il 31 dicembre vedrà salire sul palco La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e gli Ex-Otago, oltre alle decine di eventi organizzati in ristoranti e locali della città. Festeggiamenti in parte offuscati dalla necessità di fare la massima attenzione ai brindisi, sia per una questione di sicurezza sia per l’entrate in vigore delle nuove e più rigide norme del Codice della Strada.

Le sanzioni, infatti, sono salatissime, e i controlli saranno inevitabilmente potenziati non soltanto nei dintorni di piazza De Ferrari, con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine (anche per fare rispettare l’ordinanza su fuochi d’artificio, spray urticante e alcol) ma anche lungo le strade cittadine. C’è dunque chi ha in programma di spostarsi a piedi o con i mezzi pubblici, proprio per evitare di mettersi alla guida, e per la serata del 31 dicembre Amt ha messo a punto un apposito servizio straordinario per venire incontro alle esigenze di chi vuole raggiungere il centro.

Il servizio autobus a Capodanno

Prima di tutto è stato potenziato il servizio autobus sulle direttrici principali, estendendolo fino alle 3.30 della notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi e in via XX Settembre, mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento.

In caso di interdizione delle aree di capolinea, le partenze dei bus diretti a Levante e in Valbisagno avverranno da via Cadorna, mentre per le direttrici Ponente e Valpolcevera i bus partiranno da via Gramsci (altezza Darsena). Inoltre, il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680 viene esteso fino alle 2.30.

La metro a Capodanno: ultime corse

Per quanto riguarda la metropolitana, nella serata di martedì 31 dicembre effettua servizio fino alle 3.30, l’ultima corsa da Brin per Brignole sarà alle ore 3.10 e da Brignole per Brin alle ore 3.30. Dalle ore 19 all’1.30 sarà chiusa la stazione metro di De Ferrari su provvedimento delle autorità competenti per ragioni di sicurezza, e i treni effettueranno il normale servizio tra Brin e Brignole saltando la stazione di De Ferrari, che verrà riaperta all’1.30.

Per quanto riguarda gli impianti verticali, il 31 dicembre l’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle 2.30.

Il servizio taxi per la notte di Capodanno

I taxi resteranno attivi per la nottata su turnazione libera, e sarà possibile prenotarli attraverso la centrale operativa al numero telefonico 010 5966 o i servizi di messaggistica (inserendo tra i contatti del proprio smartphone il numero 3925966123), oltre che per strada o ai posteggi più vicini. Attraverso il portale www.5966.it è inoltre possibile prenotare il taxi e calcolare un preventivo della corsa.

Alla Cooperativa Radio Taxi Genova fanno capo oggi 734 vetture su un totale di 869 presenti nel Comune di Genova e 1.300 su tutto il territorio regionale. Per la notte del 31 dicembre, inoltre, nel posteggio di via Ceccardi la cooperativa ha organizzato un servizio di accoglienza e sicurezza. Il personale, riconoscibile dalla pettorina, sarà presente per gestire l’accodamento e facilitare le operazioni di prelievo dei clienti. Non effettuerà chiamate o richieste taxi, ma sarà a disposizione per supportare in caso di particolari necessità.

Cosa si rischia se si guida dopo avere bevuto

Con le nuove regole, con un tasso d’alcol superiore a 0,5 grammi per litro e inferiore a 0,8 grammi è prevista la sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

In caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro scatta l’arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente da 6 mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti dalla partente e un’ammenda da 800 a 3.200 euro.

Sopra gli 1,5 grammi di alcol per litro di sangue è previsto invece l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni, la confisca dell’auto, la decurtazione di 10 punti dalla patente e una sanzione fino a 6 mila euro.