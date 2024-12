Genova. Il maxi concerto in piazza, i cenoni con brindisi allo scoccare della mezzanotte, i dj set, ma anche cinema e teatro. L’ultima notte del 2024 si avvicina, e sono tanti i modo in cui celebrare il Capodanno a Genova, ma anche al mare o in montagna.

Capodanno a Genova: concerto a De Ferrari e dj set ai Giardini Luzzati

L’evento di punta è certamente il gran finale del Tricapodanno, il concerto gratuito sul palco di piazza De Ferrari che ospiterà La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e, subito dopo lo scoccare del nuovo anno, i genovesissimi Ex-Otago. La serata proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini (qui tutte le info sui trasporti pubblici e gli orari per la nottata).

Anche i Giardini Luzzati organizzato un dj set in piazza, aperto a tutti: a partire dalle 23 in consolle ci sarà 5HOW, che accompagnerà i partecipanti nel 2025 con brindisi allo scoccare della mezzanotte. Formula simile nelle altre discoteche cittadine, dal Mako agli Estoril, in corso Italia, passando per il Casa Mia e Tao. Tutti offrono sia la combo cenone e dj set sia il solo ingresso in discoteca, senza cena.

Le mostre aperte a Capodanno

Chi vuole tenersi alla larga dalla calca e non ama la pista da ballo ha a disposizione diverse alternative, dal cinema al teatro sino alle mostre. A Palazzo Ducale, per esempio, sarà possibile aspettare la mezzanotte visitando la mostra sulla fotografa Lisetta Carmi, ‘Molto vicino, incredibilmente lontano”: l’ultimo ingresso è all’una.

I Musei di Genova offrono invece un pacchetto che comprende la visita guidata al Palazzo Brignole Sale, con i suoi affreschi e capolavori d’arte, cui si aggiunge lo spettacolo comico “Uno spettacolo che mi vedrei” con Raffaello Corti, alias Faccestamagia, al Teatro Stradanuova. Apericena e brindisi di mezzanotte nel porticato di Palazzo Rosso, con specialità locali (qui le info).

Capodanno al cinema, gli spettacoli

Chi ama il cinema può festeggiare il Capodanno in sala: Circuito Cinema organizza una programmazione speciale nelle sale aderenti, con brindisi nel foyer allo scoccare della mezzanotte con panettone o pandoro e prosecco di Treviso millesimato o bevanda analcolica. Tra i film in programma:

Cinema America

– “Diamanti”(ore 21:15) di Ferzan Ozpetek, con un cast straordinario di 18 attrici italiane.

– “Le occasioni dell’amore” (ore 21:30) di Stéphane Brizé, una commedia romantica con Alba Rohrwacher e Guillaume Canet.

Cinema Corallo

– “Conclave” (ore 21:30) di Edward Berger, un thriller ambientato nel Vaticano con Ralph Fiennes e Stanley Tucci.

– “Giurato numero 2″(ore 21:30) di Clint Eastwood, un legal movie con Nicholas Hoult e Toni Collette.

Cinema Sivori

– “Diamanti” (ore 21:15) di Ferzan Ozpetek.

– “Tofu in Japan” (ore 21:30), vincitore al Far East Film Festival.

– “Better Man” (ore 21:15), biopic sulla vita di Robbie Williams con proiezione “sing along”.

Cinema Odeon

– “Mufasa il Re Leone” (ore 21:30), il nuovo film Disney diretto da Barry Jenkins.

– “Napoli-New York” (ore 21:30), un emozionante racconto di Gabriele Salvatores.

Capodanno a teatro

Chi, invece, vuole trascorrere il Capodanno a teatro può assistere allo spettacolo Bruler d’Envie(s), nell’ambito del Circumnavigando Festival, al teatro Ivo Chiesa: inizio alle 21 per una produzione Centre National des Arts du Cirque in cui sei artisti andranno in scena per una poliritmia elettronica e sperimentale molto coinvolgente. Un ensemble artistico che, a partire dalla pratica circense, “parla del mondo di oggi, dei suoi abissi, dei suoi estremi. Su una partitura originale di Pangar, l’atto acrobatico è un rito di passaggio: un ritmo, una resistenza, un superamento di sé stessi”.

Al Politama Genovese brindisi con Maurizio Lastrico e il suo “Sul lastrico”, uno spettacolo che unisce stand-up, teatro e cabaret con vecchi e nuovi sketch e i suoi grandi classici in genovese e non solo.

Al Teatro Garage di San Fruttuoso, invece, Marco Rinaldi accompagna gli spettatori ad accogliere l’anno nuovo con uno spettacolo tratto dal suo ultimo libro “I racconti di Mugugno in Val Servæga”: attraverso un mix di narrazione e comicità, dà vita a storie e personaggi indimenticabili di un luogo che si potrebbe giurare esista davvero.

Capodanno in Riviera e in montagna

E in provincia? Anche qui, la scelta è ampia. A Recco si festeggia il ‘Capodanno sul Mare 2025’ in lungomare Bettolo, evento organizzato dal Comune e da Radio Infinity presentato da Max Repetto e introdotto dal dj set di Roby Pinna, Giulio R e Ricky Deivissa. A mezzanotte il brindisi augurale con il sindaco Carlo Gandolfo e gli amministratori comunali.

A Portofino, a partire dalle 22:30 festeggiamenti nell’iconica Piazzetta con musica dal vivo della 8080 Cover Band, seguita da un dj set per ballare fino al 2025. A Santa Margherita Ligure ai Giardini a Mare dalle 22 il tributo ai Queen della Son & Daughter Band, evento a cura del civ Santa Margherita – Costa dei Delfini.

A Rapallo il cuore dei festeggiamenti di Capodanno sarà il Chiosco della Musica: dalle 22.30 di martedì 31 dicembre 2024 live music con la “Hit Band” e canzoni più belle dagli anni Settanta ai giorni nostri, dalla mezzanotte dj set con Rambo Dj.

A Chiavari appuntamento in piazza Mazzini, dalle ore 22.30, per il concerto dei Regina Queen Tribute, che faranno rivivere i grandi successi della band. A seguire, il ritmo dei brani del DJ Zulcus animerà la piazza. Allo Spazio Lido, sempre dalle 22.30, protagonista il ballo liscio con l’orchestra Simona Quaranta. A mezzanotte brindisi con spumante e panettone.

A Sestri Levante invece il Capodanno è organizzato in piazzetta Matteotti dalla Croce Verde in collaborazione con il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi. Alla consolle DJ California e DJ Claudio Ponti, pronti a far ballare tutti con un mix avvincente di musica anni ’70, ’80, ’90 e le hit del momento. E a mezzanotte, immancabile, brindisi e panettone.

Un accenno poi al Capodanno in montagna: per gli amanti della neve a Santo Stefano d’Aveto si inizia a festeggiare con l’aperitivo dalle ore 17 alle 21 al Bar Marrè, Bar Miravalle, Bar La Baita, Enoteca Il Grifo, La Rocca e Bar Giulio. Si prosegue con dj-set di Officina Musicale N7 in piazza e spettacolo pirotecnico, dalle ore 21 all’1. A Rocca d’Aveto, invece, il Capodanno si può trascorrere in discoteca.