Chiavari. Il servizio di navette bus gratuite, organizzato dal Comune di Chiavari per Capodanno, sarà attivo ogni mezz’ora dalle 22 del 31 dicembre alle 3.15 del 1° gennaio 2025.

Per l’occasione, il percorso della navetta 2 è stato modificato per includere una nuova fermata in viale Millo, richiesta per permettere la partecipazione alla tradizionale Zabaionata, prevista all’1 del mattino del 1 gennaio in piazza San Giacomo di Rupinaro.