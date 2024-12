Ordinanza su botti e alcol, a Genova divieti e deroghe dal 29 dicembre a Capodanno

Genova. Detenzione e utilizzo di fuochi d’artificio in aree pubbliche, somministrazione e assunzione di alcolici e bevande in vetro, possesso di spray urticante: sono le situazioni per le quali il Comune di Genova ha pubblicato un’ordinanza del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, su proposta degli assessori alla Sicurezza e al Commercio, Sergio Gambino e Paola Bordilli.

L’ordinanza scatterà il 29 dicembre, per via degli eventi del Tricapodanno, proseguirà fino notte di San Silvestro e poi fino alla mattina del 1 gennaio. Per quanto riguarda i fuochi d’artificio, il possesso e l’utilizzo sono comunque già normati dal regolamento comunale.

Vista la particolarità delle due notti di festeggiamenti, oltre ai divieti ci saranno anche delle deroghe: le attività di somministrazione di cibi e bevande, quelle di artigianato alimentare nonché i circoli privati potranno proseguire senza limiti temporali. Vietata però la vendita in contenitori di vetro o metallici.

Anche i brindisi in piazza, per chi volesse portarsi qualcosa da bere da casa, non saranno consentiti se non in contenitori di plastica o cartone.

Per quanto riguarda i divieti, ecco nel dettaglio cosa è contenuto nell’ordinanza

Sono vietate su tutto il territorio cittadino

a) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

b) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del “Porto Antico”;

c) dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici, compresa l’area del “Porto Antico”;

d) dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici, compresa l’area del “Porto Antico”. Sono consentiti la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone

Limitatamente all’area di piazza De Ferrari in corrispondenza della zona in cui si terranno gli spettacoli del Tricapodanno sono vietate

a) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

b) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;

c) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta appositamente istituiti per la loro custodia ubicati in ogni varco di accesso.

Limitatamente all’area di Piazza De Ferrari e zone limitrofe, compresa nel perimetro tra le vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cardinal Boetto, Salita del Fondaco, Vico San Matteo, Vico Falamonica, Via alla Cassa di Risparmio, Via XXV Aprile incrocio Via Roma e Piazza Giorgio Labò e come meglio delimitata nella planimetria allegata al presente provvedimento sono vietate

a) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

b) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico;

d) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

e) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;

f) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta appositamente istituiti per la loro custodia ubicati in ogni varco di accesso.

L’inosservanza del dispositivo del’ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Il materiale detenuto illegalmente sarà sequestrato.