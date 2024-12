Capo Santa Chiara, terminati i lavori in somma urgenza: riaperta la viabilità

Genova. Sono terminati, in anticipo sui tempi previsti, i lavori in somma urgenza su via al Capo di Santa Chiara.

“Da questa sera – annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari – è stata del tutto riaperta la viabilità. L’operazione di ripristino e messa in sicurezza, seguita dall’assessore Avvenente, ha richiesto una spesa di circa un milione di euro reperite tra le risorse messe a disposizione dall’amministrazione. L’intervento in somma urgenza è stato attivato dopo i cedimenti e gli ammaloramenti stradali emersi la scorsa primavera, che avevano portato alla chiusura della strada”.

A fine novembre erano terminate le opere di messa in sicurezza della viabilità e la scorsa settimana era stato riaperto il passaggio pedonale.