Genova. Un esperimento di contaminazione col genere stand up comedy che alterna satira, flusso di pensieri e momenti più teatrali con cambi di costume e di scene. ‘Capitalism* un problema che riguarda tutt*’ è l’ultima proposta di Generazione Disagio in scena alla Claque (Sala Agorà) del Teatro della Tosse sino all’8 dicembre (oggi e giovedì ore 20:30, il 6 – 7 – 8 alle 19).

Quando siamo bambini tutto ciò che facciamo viene apprezzato ed esaltato, persino quando facciamo i nostri bisogni nel vasino. Avere i riflettori addosso ci piace, è come una droga, ma il resto della vita non è così e ce ne rendiamo presto conto. Ecco allora i sensi di colpa mentre si sorseggia un gin tonic e si rifiutano gli accendini o i fazzoletti del venditore ambulante di turno, ma lui non farebbe come noi se fosse al nostro posto?

Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi di Generazione Disagio portano in scena un monologo comico a due voci che parte da un interrogativo fondamentale: può esistere un nuovo modello di società o l’unica via è il Capitalismo?

Un testo scritto da Sirressi, Pittaluga e Carlo Bassetti, in cui proprio Sirressi e Pittaluga, con grande ritmo, danno vita a un flusso di coscienza che sfocia quasi nell’autoanalisi, alternandolo con brillanti battute.

Lo spettacolo attraversa tentativi grotteschi di scardinare il sistema, per uscire dal tunnel in cui viviamo.

Capitalism* di Generazione Disagio

Si viaggia nel tempo e nello spazio alla ricerca della felicità, cercando di conciliare la voglia di affermazione e l’identità, la fragilità e la competizione, il senso della vita e il senso di colpa, le citazioni motivazionali di Walt Disney e Karl Marx.

Il finale è una visione del futuro che vorremmo, un inno di speranza onirico e allucinato che mescola lo stile della Beat Generation a Martin Luther King.

Gli attori nei panni di un terapeuta e contemporaneamente del suo paziente incontrano il pubblico dando vita ad un ibrido comico che pone domande e ipotizza risposte allo stesso tempo: quanto è profondo il nostro bisogno di affetto, successo e apprezzamento? Cosa c'entra un gin tonic con l'antica Grecia? Perché ci servono i poveri e i venditori ambulanti? Possiamo viaggiare sulle gobbe di un cammello attraverso la cruna di un ago, per aggiustare l'ascensore sociale?