Campora (Vince Liguria): “Buon lavoro a Piciocchi, qualcuno indichi a D’Angelo l’uscita di Tursi”

Genova. “Facciamo gli auguri di buon lavoro alla giunta comunale, che come sempre da quando governa il centrodestra si prenderà cura di Genova e dei genovesi. I nuovi assessori Enrico Costa e Ferdinando De Fornari sono persone di altissimo profilo che con la guida del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi faranno certamente un ottimo lavoro nei loro ambiti di competenza, in quello che sarà un periodo ricco di sfide per la nostra città”.

Così il capogruppo di Vince Liguria-Noi Moderati Matteo Campora all’indomani della nomina di Pietro Piciocchi a vice sindaco reggente e della nuova Giunta comunale.

“Siamo invece preoccupati per Simone D’Angelo, che deve essersi perso dentro Palazzo Tursi: nonostante la sua attività di consigliere comunale e capogruppo del Pd sia finita due settimane fa, ieri ha presenziato in sala rossa al passaggio di consegne tra Bucci e Piciocchi, peraltro non tra il pubblico ma nello spazio riservato ai giornalisti, e ha anche voluto dire la sua alla stampa, in barba al neo capogruppo Davide Patrone, iniziando la sua personalissima campagna elettorale”.

“Forse non trova l’uscita dalla casa dei genovesi o forse l’idea di condividere la scena in Regione con l’onorevole consigliere Orlando, il segretario regionale Natale e il capogruppo Sanna gli sta stretta e cerca spazi altrove. Ci permettiamo umilmente di dare un suggerimento al Pd: invece di ipotizzare assurdi deliri di onnipotenza da parte di Pietro Piciocchi, guardi a quelli in casa propria”, conclude.