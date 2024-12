Campomorone, grave 19enne ferito da un petardo: rischia di perdere una mano

Campomorone. Brutto incidente a Campomorone nella notte di Natale. Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un petardo.

È successo poco dopo la mezzanotte in piazza Marconi, nel pieno centro del paese. Sul posto sono accorsi i militi della Croce Bianca di Mignanego insieme all’automedica del 118 di Genova e ai carabinieri.

Il giovanissimo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso con diverse ustioni, un trauma facciale e soprattutto gravissime lesioni alla mano che rischiano di causarne l’amputazione permanente.

Dopo l’incidente la zona è stata transennata per effettuare i necessari rilievi e consentire i soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica dell’accaduto.