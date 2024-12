Campionati Italiani Assoluti Grappling. Rotoni e Galli si spartiscono il podio: “Era il nostro obiettivo, puntiamo al professionismo”

Genova. Come ogni anno, la trasferta dell’Accademia La Superba di Genova e Sestri Levante, ha prodotto i suoi frutti ai Campionati Italiani Assoluti di Grappling 2024. Svoltasi a Roma, il coach Andrea Lavaggi ha portato quattro ragazzi del suo team genovese, tutti e quattro hanno portato a casa il risultato.

I fighters Federico Rotoni e Marco Galli, che possono anche contare un grande seguito sui loro profili social, dove raccontano quotidianamente la loro routine da lottatori e le loro gare, si sono distinti sul tatami romano durante le gare. Non passa anche inosservato il loro gesto durante la finale. Entrambi raggiungono la gara finale per decretare il campione della loro classe di peso, la -66 kg e, siccome entrambi arrivano dallo stesso team, decidono di non combattere. A vincere quindi sarà Galli e, la spiegazione, la daranno poi loro nell’intervista ai nostri microfoni.

Un traguardo raggiunto assieme che riempie di gioia i due fighters, come si deduce dalle parole di Rotoni: “Trasferta molto importante, la prima dove siamo partiti insieme e dove abbiamo condiviso tutto il pre-gara. È stata un’esperienza ricca di emozioni e poi è andato tutto come doveva andare. Volevamo vincere entrambi le nostre due lotte per trovarci in finale, era l’obiettivo che ci eravamo prefissati e lì siamo arrivati, non poteva andare meglio”.

Per Galli, il vero vincitore della categoria, non era la prima volta a portare a casa questo risultato: “Due lotte come Fede e due sottomissioni in un minuto circa l’una. Sulla carta dovevano essere degli incontri più complicati, invece sono andati molto lisci, sono contento. E’ la seconda volta che riesco a vincere il campionato italiano, adesso ho vinto il senior. È una bella soddisfazione, sono contento di poter andare nuovamente all’estero con la Nazionale“.

La finale effettivamente non c’è stata, siccome sono compagni di squadra non hanno voluto combattere tra di loro: “Abbiamo deciso chi avrebbe vinto in base al ranking. Siccome Galli aveva già vinto gli italiani, arrivando primo sarebbe stato della Nazionale, di conseguenza abbiamo optato per questa soluzione. Se poi ci volete vedere lottare, venite in palestra e ci vedrete tutti i giorni – ridono ndr. -“.

Entrambi non sono di Genova, ma si sono trasferiti per venire proprio dal coach Lavaggi e per ambire al professionismo: “La scelta di venire da Andrea è stata una conseguenza naturale. Andrea è un’eccellenza italiana di questo sport e ritengo che i fatti dimostrino che è il migliore. È quello step in più che serve alla mia carriera, mi servono determinati fattori e sono certo che un allenatore come lui me li può dare”.

“Non solo allenatori – spiega Galli -, anche gli sparring (atleti con cui combatti in allenamento) che ci sono, eravamo in quattro atleti alla gara, abbiamo vinto in quattro le nostre lotte senza mai perdere. Dimostra che c’è proprio un livello alto, in questa stanza dove ci troviamo adesso sono tutti campioni di grappling a livello nazionale“.

Essendo che sono anche fighters di MMA, il grappling è una delle parti fondamentali di questa disciplina: “Cerco di essere più completo possibile, senza trascurare la parte di striking. L’MMA moderno tocca tutte le discipline, quindi cerco di essere il più preparato possibile. La nostra scuola è una scuola di grappling, quindi quello è sicuramente il nostro punto forte. Siamo liguri, abbiamo tanti team forti in Liguria, come il Kombat Team di Alassio, dove spesso facciamo sparring, non sottovalutateci anche dal lato dello striking”.

“E’ importante essere completi al giorno d’oggi nell’MMA – termina Rotoni -, perché entrambi abbiamo l’obiettivo di passare al professionismo e lì non c’è scampo, devi essere bravo in tutto“.

Felicità ma anche consapevolezza nei propri mezzi per il coach dell’Accademia La Superba ed Head Coach di Luta Livre Italia Andrea Lavaggi: “Ormai è routine. Lo consideravo un risultato non dico scontato perché ci sono anche gli avversari, ogni volta è difficile, ma conoscendo i miei allievi, tutti molto preparati, hanno portato a casa il risultato. Tutti e quattro gli atleti che ho portato hanno vinto tutti i loro incontri, tranne poi Rotoni e Galli che hanno deciso di non gareggiare tra di loro”.

“In contemporanea avevo un atleta che gareggiava ai British Open e ha vinto anche lui – continua Lavaggi -, oltre ad altri atleti che gareggiavano al Milano Challenge vincendo anche loro delle medaglie. Il nostro gruppo sta facendo molto bene. Siamo campioni italiani a squadre da anni col mio network Luta Livre Italia. Abbiamo atleti in Nazionale, da tempo in pianta stabile. Sono allenatore Nazionale, oltre ad avere tanti atleti, anche di MMA, in Nazionale”.

In Liguria arriverà la Coppa Italia di grappling, e ovviamente i suoi atleti giocheranno in casa per cercare di conquistare anche questo traguardo: “Stiamo avendo grandi risultati e sono contento. Vedo però sempre il bicchiere mezzo vuoto, spero in futuro che la competizione cresca. Adesso faremo a febbraio la Coppa Italia, che sarà qua in Liguria, quindi speriamo che ci siano numeri più alti. Più competizione c’è, per noi è meglio. Non mi piace che ci siano vittorie facili“.

Tanti atleti vengono proprio da lui da tutta Italia: “Nelle mie due accademie, a Sestri Avanti e a Genova, abbiamo creato una ‘guest house’ per atleti che vogliono fare di professione questo. Stiamo sviluppando questo tipo di struttura per cercare di ospitare atleti che vogliono fare i camp con noi. Col mio network Luta Livre Italia abbiamo conquistato tanti obiettivi importanti a livello nazionale”.

Non tanto solo la crescita del suo team e network, ma di tutto il movimento italiano di questa disciplina: “Stiamo cercando di far crescere tutto il movimento italiano. Deve essere uno scopo, penso di tutti noi insegnanti, dobbiamo cercare di andare all’estero senza avere alcun tipo di sudditanza psicologica verso nessuno. Rispetto per tutti giustamente ma bisogna cercare di iniziare ad abituarsi a gareggiare a certi livelli“.

Il 2024 degli atleti dell’Accademia non è ancora finito: “Abbiamo ancora qualche competizione. Settimana prossima abbiamo un paio di appuntamenti, porteremo diversi ragazzi a gareggiare MMA ed anche un altro atleta che gareggerà in Kazakistan. È molto preparato, molto forte, secondo me il top in Italia della sua categoria. Abbiamo tanti avversari forti ma anche noi siamo forti, vediamo come va”.