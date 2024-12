Torna la “Camminata dei Babbi Natale”, obiettivo 2mila partecipanti per i bimbi del Gaslini

Genova. Torna anche quest’anno a Genova Camminata dei Babbi Natale a favore del Gaslini organizzata dall’associazione MyTrekking col patrocinio del Comune di Genova. L’appuntamento per l’ottava edizione è domenica 22 dicembre con partenza alle ore 10.30 da piazza De Ferrari. Come avviene già con successo nelle principali città italiane ed europee, anche Genova si colorerà di rosso con più di 1.500 partecipanti attesi con il vestito da Babbo Natale pronti a invadere con gioia ed entusiasmo luoghi più caratteristici del centro cittadino: piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Garibaldi, Porto Antico, via San Lorenzo e i caruggi.

“Da anni come amministrazione comunale seguiamo e sosteniamo questa importante iniziativa che coniuga la gioia e il colore del Natale e dello stare insieme con una finalità benefica – dice l’assessora alle Tradizioni Paola Bordilli – chiedo a tutti di partecipare facendo diventare quella del 2024 una edizione da record, che superi le precedenti come partecipazione sfiorando le 2mila iscrizioni. La Camminata dei Babbi Natale è da anni un evento molto partecipato, che anima le strade della nostra città portando con sé non solo lo spirito natalizio, ma anche l’importante missione di sensibilizzare e di raccogliere fondi a favore dell’istituto Giannina Gaslini. Esserci significa esserci anche e soprattutto per i piccoli pazienti”.

Il percorso è di circa 4 chilometri con la novità, rispetto alle passate edizioni, di un passaggio simbolico del corteo anche nelle vie dello shopping cittadino tra via Ceccardi e via XX Settembre e dell’uso di casse zaino dedicate per poter far festa anche durante la camminata. Chiusura dell’evento prevista intorno alle ore 12.15 in Piazza De Ferrari animato da balli e dj set popolare sia in partenza sia all’arrivo dove sarà possibile visitare scoprire il Mercatale, tradizionale appuntamento di Cna Genova che risulta tra i partner della Camminata solidale.

L’evento di carattere assolutamente aggregativo e non competitivo, adatto a tutte le età, è organizzato a favore dell’ospedale Giannina Gaslini, punto di riferimento per lo scopo solidale di questa manifestazione: infatti per ogni partecipante saranno devoluti 5 euro per il dipartimento emato-oncologia e trapianto dell’ospedale pediatrico genovese.

“Siamo entusiasti di sostenere l’ottava edizione della Camminata dei Babbi Natale a Genova organizzata da My Trekking. Quest’anno vogliamo superare una grande sfida: portare più di mille Babbi Natale a sfilare per le vie della città. Per ogni Babbo Natale che si iscrive, verranno donati 5 euro alla Gaslininsieme Ets, fondazione di partecipazione che è nata con lo scopo di sostenere l’istituto Giannina Gaslini attraverso attività di fundraising dedicate all’assistenza ala cura dei piccoli pazienti, alla ricerca scientifica, al miglioramento struturale, tecnologico e digitale dell’Istituto, all’umanizzazione delle cure e all’accoglienza per le famiglie “, spiega Anna Zanuttini, segretaria generale di Gaslininsieme.

“Grazie a questa iniziativa negli anni abbiamo migliorato sempre di più l’assistenza ai nostri bambini sottoposti a trapianto di midollo. Anche quest’anno ci proponiamo il miglioramento delle tecniche diagnostiche e terapeutiche attraverso l’acquisizione di un ecografo dedicato alla diagnosi precoce – spiega la responsabile del dipartimento Maura Faraci -. Ogni anno eseguiamo circa 400 nuove diagnosi e prese in carico di patologie maligne e non maligne. La sopravvivenza nei pazienti sottoposti a queste terapie è nettamente migliorata: oggi è superiore al 90%. Avere a disposizione uno strumento diagnostico dedicato ha lo scopo di diagnosticare precocemente le possibili complicanze e migliorare ulteriormente l’outcome dei piccoli pazienti”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

15 euro: quota comprensiva del costume di Babbo Natale (taglia unica adulto uomo/donna e tagliaragazzo 6/12 anni), pettorale e omaggi offerti dagli sponsor

10 Euro (se si possiede gia un proprio abito di Babbo Natale): quota comprensiva di pettorale e omagg1 offerti dagli sponsor

Bambini fino a 5 anni compresi: iscrizione gratuita

COME ISCRIVERSI

Tutte le informazioni per le iscrizioni si possono essere trovare sul sito web mytrekking e sulla pagina Facebook dell’associazione.

È possibile effettuare l’iscrizione on line seguendo la procedura indicata sul sito web mytrekking o presso l’associazione My Trekking in piazza Piccapietra 85 aperto fino a sabato 21 con i seguenti orari: 10-19 (orario continuato). Ci si può iscrivere anche presso il minibus My Trekking in piazza De Ferrari attivo solo il giorno dell’evento domenica 22 con orario 9.00 -10.30.

COME RITIRARE IL COSTUME DI BABBO NATALE

Il ritiro del costume di Babbo Natale può essere effettuato da lunedì 16 dicembre nei seguenti modi: presso l’associazione My Trekking in piazza Piccapietra 85 aperta fino a sabato 21 con i seguenti orari: 10-19 (orario continuato) o presso il minibus My Trekking in piazza De Ferrari attivo solo il giorno dell’evento domenica 22 con orario 9.00-10.30