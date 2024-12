Tir perde carico di lamiere in A10 e danneggia la linea ferroviaria: autostrada chiusa per ore e treni fermi

Aggiornamento ore 12.20 – Alle 12:15 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Celle Ligure ed Arenzano verso Genova, precedentemente chiuso a causa delle raffiche di vento forte che nella mattinata hanno interessato il tratto autostradale. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in diminuzione in direzione Genova. Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Celle Ligure, percorrere la SS 1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano.

Genova. Alle 09:30 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Celle Ligure ed Arenzano verso Genova a causa delle raffiche di vento forte in corso da questa mattina. Al km 24 un telonato ha infatti disperso il proprio carico sulla carreggiata.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia dopo che questa mattina il tir in viaggio sulla A10 ha perso parte delle lamiere che stava trasportando, lamiere che si si sono riversate prima sulla carreggiata autostradale e poi sui binari della linea ferroviaria sottostante, mandando in tilt il traffico sia ferroviario che autostradale. E’ questa la causa dei disagi che, questa mattina, si registrano tra Savona e Genova.

Le lamiere cadute dal mezzo pensate a causa del vento forte hanno finito per danneggiare la linea aerea di alimentazione elettrica dei treni, di fatto interrompendo il transito dei treni tra Varazze e Genova. Per ovviare al problema Trenitalia ha attivato un servizio di bus navetta che fa la spola nel tratto interrotto.

Attualmente, i vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza la zona da altri pezzi di lamiera caduti. In A10 è inoltre chiusa in uscita in entrambe le direzione la stazione di Varazze, dopo che il fabbricato della stazione ha riportato danni a causa del vento forte. L’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Celle Ligure; l‘uscita consigliata provenendo da Genova è Arenzano. Nel frattempo era stato vietato il transito sulla A10 tra Voltri e Celle Ligure a tutti i telonati e caravan.

Poco più tardi, poco prima di mezzogiorno, la polizia stradale ha rintracciato ad Arenzano mezzo pesante che ha causato danni ai tralicci della ferrovia. Il mezzo durante il transito ha perso il telone del semirimorchio che ha danneggiato i tralicci. Il conducente, ucraino operante su mezzo spagnolo, è stato sanzionato.