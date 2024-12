Sanità, visita a sorpresa di Bucci al pronto soccorso del Galliera: “Situazione sotto controllo”

Genova. Sopralluogo non programmato del presidente Marco Bucci questa mattina intorno alle 10 al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova.

“Ho riscontrato una situazione simile a quella del sopralluogo del 23 dicembre – ha detto Bucci al termine della visita – quindi accessi superiori alla media, qualche criticità gestita con professionalità dal personale, ma nessun vero allarme. Medici e infermieri lavorano con grande senso di responsabilità anche in questi giorni non semplici per le strutture ospedaliere del nostro territorio. A loro va il mio ringraziamento per l’operato che svolgono”.

Bucci si è intrattenuto con il responsabile del pronto soccorso, la dottoressa Elisabetta Tognoni, e con Mauro Nelli, medico della direzione sanitaria e responsabile del Bed management. Tra i temi approfonditi rispetto alla situazione del pronto soccorso dell’ospedale genovese, anche la possibilità di arrivare ad alleggerire i carichi del Ps con ricoveri più veloci presso altri reparti del Galliera o il trasferimento in Rsa: «Va valutata con attenzione la possibilità di alleggerire i pronto soccorso avvalendosi delle residenze sanitarie – aggiunge Bucci -. Inoltre, voglio ricordare ai cittadini di avvalersi del medico di famiglia, degli influenza point o delle case di comunità in caso di situazioni non estremamente critiche prima di recarsi ai pronto soccorso»