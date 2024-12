La prima sfuriata di Bucci in consiglio regionale: “Non siete degni di stare qui dentro”

Genova. L’antipasto era stato servito la settimana scorsa, con l’arrivo in ritardo dei consiglieri d’opposizione e la ramanzina in diretta. E oggi, alla seconda seduta della nuova legislatura, il presidente Marco Bucci ha perso davvero le staffe e ha alzato la voce contro la minoranza durante la presentazione della giunta e del programma di governo.

Gli animi si sono scaldati fin dall’inizio con polemiche e battibecchi non certo insoliti in un’aula consiliare. Poi, durante il lungo discorso di Bucci, i consiglieri del Partito Democratico hanno commentato più volte a microfono spento ma a voce alta. Lo hanno fatto a più riprese l’ex candidato presidente Andrea Orlando, il segretario regionale Davide Natale e il segretario genovese Simone D’Angelo, sul tema della sanità e poi su quello dei rifiuti.

E proprio sul termovalorizzatore, che Bucci ha promesso di realizzare “ma non posso ancora dire dove”, è arrivata l’ennesima interruzione che ha mandato Bucci su tutte le furie: “Questa è violenza – ha sbottato il governatore visibilmente alterato -. Io la ritengo un’offesa. È una totale vergogna. Queste cose sono assolutamente inaccettabili. Bisogna rispettare le regole e chi non le rispetta non è degno di stare qua dentro“.

Poi Bucci si è girato verso il presidente Stefano Balleari facendo pressione per interrompere la seduta, gesto subito stigmatizzato dal vicepresidente Roberto Arboscello: “Lei non può dire di sospendere la seduta”. Alla fine Balleari, non senza difficoltà, ha preso in mano la situazione: “Non si sospende la seduta, io esigo il silenzio. Che nessuno interrompa“. Alla fine anche l’imprecazione di Gianni Pastorino (Lista Orlando) sui “dieci minuti di insopportabile lezione”.

Alla fine della seduta è scoppiata una nuova polemica. Orlando ha chiesto di prendere la parola “per fatto personale”, possibilità prevista dal regolamento, ma Balleari lo ha interrotto prima che potesse terminare la spiegazione e ha chiuso i lavori. “Non si può far passare l’idea che l’opposizione sia a conoscenza di un piano per il taglio delle liste d’attesa se questo piano non è ancora stato illustrato all’aula”, ha poi dichiarato ai giornalisti fuori dall’aula interrotto a sua volta da Bucci.

“Questo non è un piano operativo, è un programma, sono due cose diverse – ha replicato il governatore -. Bisogna spiegargli la differenza anche se è stato tra volte ministro? Il regolamento va rispettato, non c’è discussione. Chi infrange il regolamento inizia un percorso che non funziona. Interrompere più volte chi parla come hanno fatto non è accettabile”.

“Oggi non era previsto nessun intervento, era un’illustrazione del programma – si è difeso il presidente Balleari -. Hanno interrotto più volte senza motivo in maniera maleducata. Manca il rispetto delle regole”.

All’attacco poi il vicepresidente dell’assemblea, Roberto Arboscello del Pd: “Il presidente Bucci prevarica il ruolo del presidente del Consiglio, una cosa per me inaccettabile. Non esiste che un presidente di giunta regoli i lavori di un Consiglio regionale, che è regolato dal presidente e dall’ufficio di presidenza. Bucci deve imparare a stare al suo posto. Ha detto che sono bravo, sì, ma sono bravo nel far rispettare il buon regolamento. Sono vicepresidente e quello sta a me. Non mi sono permesso di intervenire quando il consigliere Balleari ha interrotto i consiglieri di minoranza, ma mi sono permesso quando Bucci ha intimato al presidente di sospendere il consiglio regionale, una cosa inaccettabile”.