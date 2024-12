Bucci, primo incontro con Meloni e Salvini da governatore: sul tavolo Diga, sanità e ambiente

Genova. “Diga, tunnel subportuale e tunnel della Fontanabuona. Ma anche sanità, nuovi ospedali e ambiente. Oggi nel corso degli incontri con la premier Giorgia Meloni e con il vice premier Matteo Salvini ho avuto importanti conferme per il futuro della nostra regione. Ringrazio il governo per l’attenzione che continua a garantire alla Liguria. Con Giorgia Meloni abbiamo affrontato temi di straordinaria importanza. Su tutti ho trovato la piena condivisione della premier, della quale ho colto e apprezzato la grande positività e la fiducia per il lavoro al servizio della nostra regione. All’incontro con il vice premier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha preso parte anche il vice ministro Rixi ed è stata l’occasione per ribadire il comune impegno per la prioritaria realizzazione delle grandi opere di cui ha indispensabile bisogno il nostro territorio”.

Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha commentato l’esito degli incontri avvenuti a Roma questo pomeriggio con Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Al centro del colloqui con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, , insieme al vice ministro Edoardo Rixi – dice una nota del Mit – il completamento di opere strategiche per il territorio tra cui la nuova diga foranea. Al momento, come ha recentemente ricordato lo stesso Salvini durante un question time in parlamento, l’opera è ferma al quarto cassone.

In questi giorni erano iniziati alcuni interventi, inficiati però dal maltempo, di analisi delle strutture per valutarne un consolidamento.

In discussione al Mit, però, anche altri importanti interventi come il potenziamento della rete ferroviaria, il completamento del Terzo valico dei Giovi, e i progetti di realizzazione della Gronda e del tunnel della Valfontanabuona.