Bucci riconfermato commissario per un anno, la decadenza da sindaco anticipata al 9 dicembre

Genova. Marco Bucci sarà per un altro anno il commissario straordinario alla ricostruzione in seguito al crollo del ponte Morandi, incarico che comprende anche i lavori straordinari in porto e la nuova diga. Lo prevede un decreto del Consiglio dei ministri, come annunciato dal viceministro Edoardo Rixi: “Una testimonianza del lavoro svolto finora, con un augurio di buon lavoro per le sfide future di Genova e del territorio”. Il nuovo presidente della Liguria, che oggi ha presentato in Consiglio regionale la giunta e il programma di governo tra urla e polemiche, rimarrà anche sindaco di Genova fino al 9 dicembre, data definitiva per il passaggio di consegne a Palazzo Tursi.

L’ultima data fissata sul calendario era quella di martedì 10 dicembre, ma l’agenda istituzionale ha imposto di anticipare la prossima seduta del Consiglio comunale a lunedì per consentire la celebrazione della tradizionale cerimonia dello scioglimento del voto nel santuario di Oregina, in memoria della rivolta del 1746 contro l’occupazione austriaca.

L’iter era iniziato il 12 novembre con la prima di tre delibere votate in Consiglio comunale, la contestazione della “sopravvenuta incompatibilità” tra le due cariche. Due settimane dopo, quindi, l’aula ha preso atto dell’assenza di osservazioni da parte di Bucci. Decorsi altri dieci giorni in cui Bucci può scegliere una delle due opzioni – secondo un’interpretazione stringente della norma per stroncare sul nascere eventuali azioni legali – la sala rossa potrà finalmente votare la decadenza.

Da quel momento il Consiglio e la giunta saranno formalmente sciolti, ma rimarranno in carica per l’amministrazione “ordinaria e straordinaria” sotto la guida del vicesindaco reggente, cioè Pietro Piciocchi Lo svolgimento dei lavori è ancora da definire nei dettagli, ma è probabile che ci sia un momento di dibattito prima della votazione. Lo stesso Bucci potrà prendere la parola per l’ultima volta nell’aula di Tursi.

Nel frattempo Piciocchi, che è pure candidato in pectore del centrodestra, dovrà ricomporre la giunta che di fatto traghetterà Genova fino alle prossime elezioni, probabilmente in primavera (maggio o giugno) ma ancora da fissare. Lo farà il governo nazionale nei prossimi mesi, scegliendo una finestra utile per accorpare il voto tra più amministrazioni in scadenza. L’uscita di Bucci e Campora libera due posti che saranno riempiti da un tecnico e da una figura politica di area civica, come ha spiegato ieri il vicesindaco. Si parla di Ferdinando De Fornari e di Lorenzo Pellerano. Un’ipotesi è che le deleghe di Campora possano essere scorporate in modo che Piciocchi mantenga il controllo sui grandi progetti come Skymetro e assi di forza. Tra le materie cedute ci sarà anche la Cultura, che finora era rimasta in mano al sindaco. Anche in funzione di questo aspetto avverrà una complessiva ridistribuzione degli incarichi all’interno della squadra.

Bucci, come detto, continuerà ad assumere diversi incarichi commissariali oltre che la presidenza della giunta regionale. Anzitutto il pacchetto portuale appena rinnovato, ma probabilmente anche lo scolmatore del Bisagno e il rigassificatore, che erano stati assegnati a Giovanni Toti in quanto governatore e non come persona fisica.