Borseggi seriali sui bus, settantenne riconosciuto e bloccato da carabiniere fuori servizio

Genova. Si era specializzato in borseggi sui bus, scegliendo quelli della linea 1 e della linea 18, particolarmente affollate. A riconoscerlo e a bloccarlo, un settantenne cittadino serbo, è stato un carabiniere fuori servizio che viaggiava sullo stesso mezzo.

L’uomo alla fine è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Prà, che lo hanno individuato anche grazie alle denunce e all’analisi dei filmati dalle telecamere dei mezzi pubblici. Le immagini hanno confermato che il settantenne aveva colpito diverse oltre, prendendo da tasche e borse portafogli, smartphone e altri oggetti di valore.

Giovedì pomeriggio l’uomo è stato riconosciuto a bordo di un autobus da un militare libero dal servizio, che lo ha subito fermato e accompagnato in caserma. Durante i controlli è emerso era destinatario della misura di sicurezza non detentiva (che prevede il lavoro come strumento di riabilitazione sociale) da “scontarsi” presso la colonia penale agricola di Isili (CA).