Blanca 3, nelle location di Genova il primo ciak è previsto il 17 febbraio

Genova. Su Genova24 vi avevamo già dato notizia dell’avvio dei ciak sui set romani, ma presto la produzione di Blanca, la fiction Rai firmata Lux Vide, tornerà a a Genova per la terza stagione. Precisamente, dicono dal Comune di Genova, il prossimo 17 febbraio. La durata delle riprese è stimata in circa tre settimane.

Blanca Terza Stagione, le location a Genova

Anche per questa stagione di Blanca, Genova sarà dunque sotto i riflettori, raccontata con nuovi ambienti appositamente scelti dalla regia e dalla scenografia. Accanto agli ambienti classici di Blanca, tra cui il commissariato di polizia di Calata Gadda presso l’area Riparazioni navali e la cremagliera Principe – Granarolo, alcuni Palazzi dei Rolli come Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole, l’area del porto antico con il Belvedere dei Dogi e dell’Isola delle Chiatte, il Galata Museo del Mare, la casa circondariale di Marassi, il Tribunale, il porto commerciale, alcune ville di corso Italia, Boccadasse e Camogli.

Il centro storico acquisterà grande risalto per la presenza di Blanca in alcuni dei suoi angoli più suggestivi come Caricamento, Palazzo San Giorgio, Sottoripa, Campetto, salita Santa Brigida, piazza Lavagna, via della Maddalena, via San Luca, via dei Macelli di Soziglia, e molte altre location.

Blanca 3, un’occasione di marketing turistico

“Negli ultimi anni nella nostra città sono state ambientate numerose serie tv e film e siamo contenti di poter dare il bentornato, per la terza stagione, agli attori, registi, scenografi e tutta la troupe di Blanca – afferma l’assessora comunale al Turismo e Marketing territoriale Alessandra Bianchi – Genova, con i suoi caruggi, i suoi Palazzi dei Rolli e i suoi luoghi più iconici, tornerà protagonista in prima serata sulla rete nazionale in una delle serie televisive più amate dagli italiani. Un ulteriore riconoscimento per la bellezza della nostra città che, recentemente, è stata insignita del titolo di Best in Travel 2025 come unica destinazione italiana della prestigiosa guida firmata Lonely Planet”.

“La terza stagione della serie Tv Blanca rappresenta per noi un doppio obbiettivo: il primo perché la serie si è dimostrata di grande successo con un pubblico di affezionati, il secondo per il nostro sistema territoriale, che è stato in grado di essere attrattivo e capace di gestire una serie così importante con un piano di lavorazione complesso, che prevede l’utilizzo di molte location pubbliche di grande prestigio – commenta la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla – La presenza di attori e di maestranze liguri sul set fa di questo progetto un efficace sistema di sviluppo economico, confermando come quella dell’audiovisivo, in Liguria, sia diventata una vera e propria industria creativa”.

Al centro della serie, con la regia di Nicola Abbatangelo, troveremo ancora Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, una giovane donna non vedente fin da bambina la cui specialità è il décodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio come intercettazioni e interrogatori. In qualità di consulente della polizia, con l’aiuto del commissario Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno, riesce a dimostrare il suo valore e le sue capacità. Nel cast, anche Enzo Paci, nei panni del commissario Bagicalupo, e Stefano Dionisi.