Genova. Sono iniziate ufficialmente a Roma, negli studi di Lux Vide del Formello, le riprese della terza stagione di ‘Blanca’, la serie ambientata a Genova con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente poliziotta non vedente dal fiuto e intuito infallibili

L’annuncio è arrivato direttamente da Lux Vide, che produce la serie in collaborazione con Rai Fiction. Scritta da Francesco Arlanch, Elena Bucaccio, Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta, la terza stagione è diretta da Nicola Abbatangelo: “Blanca è libera dai pregiudizi, va dritta verso la verità senza guardare in faccia nessuno: è il nostro supereroe del quotidiano” ha detto Luca Bernabei, ceo di Lux Vide, durante il primo giorno di shooting.

Ancora non è nota la data di debutto sulla Rai: la seconda stagione è stata trasmessa nell’autunno del 2023, e l’ultima puntata ha lasciato tutti sotto choc per il colpo di scena finale. Trascorso un anno dalla messa in onda, ecco che iniziano le riprese “statiche”, in attesa del prosieguo per le strade di Genova e di Camogli, le due location principali per raccontare la storia di Blanca.

Oltre a Maria Chiara Giannetta, diventata ormai un’icona, tornerà sul piccolo schermo anche Enzo Paci nei panni del burbero commissario Bacigalupo, oltre a Giuseppe Zeno (l’affascinante Michele Liguori, collega di Blanca) e la giovanissima Sara Ciocca, che dà il volto al piccola Lucia.

Blanca non è però l’unica “supereroina genovese” che il pubblico attende con ansia. Nella seconda metà del 2025 dovrebbe infatti arrivare su Sky la nuova stagione di ‘Petra’, la serie con protagonista Paola Cortellesi nei panni dell’amatissima e ombrosa ispettrice Petra Delicado. Prodotta da Cattleya e diretta da Maria Sole Tognazzi, è liberamente tratta dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez Bartlett (nei suoi libri Petra Delicado è spagnola e lavora a Madrid). Le riprese sono entrate nel vivo in estate, e le prime due stagioni hanno riscosso un enorme successo contribuendo a far conoscere Genova anche oltre i confini regionali e nazionali.