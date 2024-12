Bilancio, l’opposizione chiede subito una sospensiva: prima “conta” per la maggioranza

Genova. La campagna elettorale per le comunali di Genova ha fatto subito irruzione nella prima delle tre sedute del consiglio comunale dedicate al bilancio. L’opposizione (Pd, M5s, rossoverdi e misto) ha presentato una richiesta di sospensiva della seduta per diverse motivazione.

La richiesta è stata bocciata ma con soli quattro voti di scarto, per via anche di alcune assenze nei banchi della maggioranza (Umberto Lo Grasso, consigliere della lista Toti, e Paolo Gozzi, esponente di Vince Genova che ultimamente ha manifestato alcune critiche ai metodi decisionali nel centrodestra), numeri che non permettono “distrazioni” momentanee nei momenti delle votazioni.

Sulla sospensiva, è stato il capogruppo del Pd Davide Patrone ha chiarire: “Il periodo elettorale che connota questa fase – ha detto – ci costringe a presentare una richiesta di sospensiva, la prima motivazione è legata al rimpasto di giunta, questo sì tutto politico, che non ci consente di affrontare i temi del bilancio visto con gli stessi assessori con i quali li abbiamo affrontati in commissione, visto che le deleghe specifiche sono state assunte in corsa”.

Filippo Bruzzone, capogruppo dei rossoverdi, ha aggiunto: “Un altro problema è stata la stessa gestione dell’aula durante le commissioni consiliari, impossibile spesso approfondire le tematiche per mancanza di documenti”. Cristina Lodi (Misto/Azione) ha aggiunto: “La sospensiva che chiediamo è dovuta anche alle incertezze sul bilancio delle partecipate, per esempio parlando di Amt ci sono poste ancora inesistenti”.

Lorenzo Pasi (Genova Domani) e Alessio Bevilacqua (Lega) hanno replicato alla minoranza accusando i vari esponenti di fare “mera campagna elettorale”. La richiesta di sospensiva è stata bocciata con 19 voti contrari e 15 a favore, rapporto che rispecchia al momento la forza della maggioranza in aula e che giustifica, quindi, i timori sul possibile venire meno del numero legale e del risultato delle stesse votazioni.