Bilancio comunale, al via la tre giorni di fuoco tra ostruzionismo e incognite sul numero legale

Genova. Qualcuno lo definisce ostruzionismo, altri legittima opposizione: resta il fatto che a palazzo Tursi la tre giorni di discussione sul bilancio, anche quest’anno, si è aperta con quasi 800 ordini del giorno presentati dalla minoranza (e quasi un centinaio dalla maggioranza).

Il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha spiegato che in sostanza che le giornate di oggi e domani saranno dedicate all’esposizione degli ordini del giorno e ha illustrato le tempistiche riservate a ciascun gruppo in base a numero di documenti e numero di consiglieri.

Il Pd, con 187 odg depositati, avrà 8 ore di tempo. Il M5s con 275 ordini del giorno, ma un solo consigliere, 2 ore. E 2 ore anche per i rossoverdi, con 138 odg. Il gruppo Misto avrà 3 ore per esporre 146 ordini del giorno.

Più contenuti i numeri dei documenti presentati dalla maggioranza: la più prolifica è la Lega, che si presenta con 31 ordini del giorno. Giovedì mattina inizierà, in teoria, la votazione dei documenti per passare poi alle delibere: i gruppi avranno 10 minuti ciascuno per la dichiarazione di voto.

La segreteria generale può, comunque, stabilire l’inammissibilità di alcuni ordini del giorno, proporne la modifica oppure chiedere di trasformarli in emendamenti.

Tra le novità di questo consiglio di bilancio in Comune, invece, la presenza dei nuovi assessori nominati dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, ovvero Ferdinando De Fornari ed Enrico Costa.

Nota di colore: i selfie scattati da alcuni consiglieri con Alberto Pandolfo, il dem che presto andrà in Parlamento al posto di Andrea Orlando, che ieri ha annunciato che resterà in consiglio regionale. Lo scranno di Pandolfo a Tursi sarà occupato dall’ex assessore Gianni Crivello.

Dunque tre giorni di sedute quasi no-stop, da oggi a giovedì, dalle 9 alle 23, per evitare di discutere la più delicata delle pratiche durante il periodo natalizio, ma comunque arrivando al voto entro la fine dell’anno. Tra gli argomenti al centro degli attacchi dell’opposizione ci saranno sicuramente su commercio, sociale e municipi.

Ieri la minoranza, in una conferenza stampa congiunta ha fatto notare come, rispetto al bilancio dello scorso anno il governo di centrodestra non abbia mantenuto le promesse su “potenziamento dell’organico dei municipi”, “aumento dei fondi per progetti contro la violenza sulle donne” e “piano del commercio”, chiesto da tempo dall’aula ma mai arrivato.

La maggioranza accusa l’opposizione di fare una “narrazione di pura fantasia”. In questi tre giorni, però, dovrà fare attenzione ai numeri: il rischio, con i malumori filtrati alla vigilia, è che nel corso di qualche votazione possa venire a mancare il numero legale.