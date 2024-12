Bilancio, battaglia di trincea nei municipi: maggioranza senza numeri nel Centro Est, Medio Levante e Ponente

Genova. Mentre in Consiglio comunale ieri si suggellava il passaggio di consegne tra il neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicesindaco Pietro Piciocchi, tra gli applausi e le lacrime della maggioranza, nei municipi si incendiava la consueta battaglia politica sulla votazione del bilancio.

Una battaglia diventata subito guerra di trincea con la maggioranza che si è trovata senza i numeri per concludere la votazione e la minoranza che per protesta abbandona i lavori. Una dinamica avvenuta quasi contemporaneamente in tre municipi diversi, vale a dire Centro Est, Medio Levante e Ponente.

“La maggioranza del Municipio Centro-Est non è riuscita a garantire il numero legale nella seduta sul bilancio comunale, il documento più importante per la città – dichiara Alberto Cattaneo, capogruppo del Partito Democratico del Municipio I – Come minoranza, dopo aver presentato e votato gli ordini del giorno a cui abbiamo lavorato intensamente, abbiamo scelto di abbandonare l’aula per sottolineare la mancanza di responsabilità della maggioranza”.

“L’abbandono dell’aula non è stata una scelta leggera. Come minoranza, abbiamo ottenuto l’approvazione di ordini del giorno su temi cruciali – ha rincarato Giorgio Righetti, capogruppo Genova Civica – dalla richiesta di un progetto di recupero edilizio dell’ex facoltà di economia in Via Bertani (abbandonata da più di 7 anni) allo stanziamento di maggiori fondi per il recupero diffuso degli alloggi di edilizia popolare, dalla richiesta di maggiori interventi sui tombini e sulle caditoie nel nostro municipio al trasferimento della sede dei servizi sociali in centro storico”

“Come minoranza abbiamo presentato compattamente ordini del giorno per rispondere ai bisogni del territorio, ma il nostro ruolo di opposizione ci ha imposto di evidenziare l’incapacità della maggioranza di sostenere il proprio numero legale durante l’importante discussione sul bilancio – ha aggiunto Massimiliano Lucente, capogruppo Movimento 5 Stelle – Questa crisi di responsabilità potrebbe derivare da recenti scandali politici, come l’arresto del presidente di Regione per corruzione e il trasferimento del sindaco in Regione e conseguente rottura del patto con i cittadini genovesi, che minano la fiducia anche tra i loro rappresentanti”.

Situazione simile per il Medio Levante, dove la minoranza ha poi espresso la sua contrarietà in un comunicato stampa unitario: “Oggi si è tenuta una riunione poco edificante del Consiglio di Municipio Medio Levante. Il centrodestra che detiene una larghissima maggioranza, non aveva il numero legale per approvare il bilancio del Comune da loro governato. L’opposizione ha chiesto una verifica del numero legale, in mancanza del quale ha abbandonato l’aula. La maggioranza in subbuglio ha iniziato a contattare telefonicamente gli assenti e dopo mezz’ora è riuscita ad avere il numero legale per iniziare il consiglio.Si dimostra da parte della maggioranza di centrodestra totale disinteresse verso le istituzioni e il non rispetto del mandato loro conferito nel decidere un argomento importante per l’amministrazione della nostra città”.

Bagarre anche a Ponente: “Oggi nel Consiglio Municipale che avrebbe dovuto discutere il Bilancio, la maggioranza del Presidente Barbazza non ha garantito il numero legale – scrivono le opposizioni – Come minoranza abbiamo deciso di abbandonare i lavori, perché riteniamo inaccettabile che una maggioranza che dovrebbe amministrare il territorio, non assicuri nemmeno il numero legale del Consiglio per la discussione del documento più importante del mandato amministrativo.Se consideriamo che questa è la nona volta che succede, è evidente non sia più accettabile garantire i lavori del consiglio a un Presidente che non ha più i numeri per amministrare.

La comunità del Ponente merita di più”.