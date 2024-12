Bilancio 2025, la Cisl promuove il Comune: “Confermate le risorse per le politiche sociali”

Genova. “Abbiamo apprezzato l’impegno relativo spese per le politiche sociali e per le fragilità teso a non ridurre le risorse e a reperire nel corso del 2025 quanto necessario per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà che in questi ultimi anni sono aumentate in modo deciso. Nel coso del prossimo anno ci sarà un confronto puntuale per destinare in modo mirato gli aiuti”.

Così Marco Granara, responsabile Cisl Genova commentando l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’assessore al bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi sul bilancio preventivo del Comune di Genova per il 2025.

Nell’analisi che è stata presentata emerge inoltre che nel 2024 il personale delle aziende partecipate dal Comune è aumentato rispetto al 2023 passando da 5668 a 5.747 “ed è stato un segno di attenzione dell’amministrazione e dimostrazione che attraverso il dialogo con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria si possono trovare anche risposte occupazionali, positivo inoltre il fatto che le partecipate siano tutte in una situazione di sostanziale equilibrio finanziario”, continua Granara.

Poi, sul tema della Tari: “La Cisl chiesto ulteriore incontro sull’accordo sottoscritto fra Comune e organizzazioni sindacali che porta alle famiglie in difficoltà fino a 150 euro di contributo per migliorarne l’applicazione e la diffusione, cosi come sarà necessario mantenere aperto il confronto nel corso del 2025 per rifinanziare il fondo morosità comunale costituito attraverso l’importante intesa sottoscritta ad ottobre 2024 che è stato già finanziato con un milione di euro destinato alle famiglie in difficoltà che non riescono a far fronte al pagamento dell’affitto”, conclude Granara.