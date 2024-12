Biker genovese si rompe una spalla sui sentieri di Calice Ligure: recuperato e portato all’ospedale

Savona. Intervento di soccorso per un incidente ad un biker lungo il sentiero “Clavarezza Ingegnere”, in località Base Nato, nel comune di Calice Ligure. L’incidente si è verificato poco prima delle 13.00 di oggi.

Sul posto sono intervenuti soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e personale del 118. L’uomo, un genovese di 25 anni, presentava una probabile frattura alla spalla a seguito di una caduta lungo il trail dell’entroterra finalese.

E’ stato medicato e stabilizzato dai soccorritori. Quindi, con una barella portantina è stato trasportato per un chilometro fino alla strada, dove l’ambulanza della locale pubblica assistenza lo ha trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non è in gravi condizioni.