Bigiotteria non conforme in vendita sugli scaffali: maxi sequestro in via San Vincenzo

Genova. Quasi 10.000 euro in bigiotteria sequestrati in un negozio di via San Vincenzo. L’operazione è stata condotta dagli agenti del reparto sicurezza urbana – nucleo commercio della polizia locale, che negli ultimi giorni ha potenziato i controllo in una delle vie dello shopping più frequentate del centro città.

Il negozio, gestito da cittadini bengalesi, esponeva nelle vetrine prodotti di bigiotteria privi delle indicazioni minime previste dalla normativa vigente, in particolare dal regolamento europeo denominato “REACH”.

Il regolamento europeo prevede infatti per i prodotti di bigiotteria che venga indicato il contenuto massimo consentito di nichel e che siano riportate le indicazioni necessarie affinché il consumatore possa sapere il metallo di cui è composto il prodotto. Questo perché il nichel può provocare allergie e in determinati soggetti a rischio può causare problemi di salute.

La responsabile dell’attività è stata sanzionata e i prodotti privi di indicazione posti, un migliaio di pezzi, sono stati messi sotto sequestro.