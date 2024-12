Bando Più Caruggi, vince il progetto “Après Cargo”: performance, artigianato e giochi nei vicoli

Genova. È stata pubblicata sul sito del Comune di Genova, a questo indirizzo, la graduatoria del Bando (Più) Caruggi (promosso dalla direzione di area Sviluppo Economico e Promozione all’interno del Piano Integrato Caruggi, per la valorizzazione e la rigenerazione urbana del Centro storico di Genova) per progetti di innovazione urbana, finanziato dalla Fondazione Carige (fino a 35.000 euro – a fondo perduto, nella forma degli aiuti in regime di de minimis – con compartecipazione del proponente di 5.000 euro), che grazie ad iniziative di animazione territoriale incentivino l’inclusione attraverso l’intrattenimento e la socialità.

Il proponente vincitore è una start-up innovativa che ha presentato un progetto, denominato “APRÈS CARGO”, incentrato sull’area bersaglio del sestiere di Prè. Attraverso performance dal vivo, artigianato, musica, installazioni, giochi, laboratori, scambi/restituzioni con la cittadinanza, APRÈS CARGO costituirà una rete diretta, chiara e consapevole con il territorio proponendo il coinvolgimento delle attività commerciali di Prè, che diventano teatro di performance musicali (DJ Set, cantautori, formazioni jazz) come a comporre una Casba sonora durante la giornata. Lungo le vie il pubblico si muoverà tra le performance, mentre nelle piazze troverà luoghi di sosta per partecipare a laboratori di artigianato, assistere a composizioni artistiche estemporanee, presentazioni di libri.

“Finalmente portiamo a compimento un progetto ambizioso come quello del Bando (Più) Caruggi – dice l’assessore ai Centri storici Mauro Avvenente -, un progetto che porterà nel Sestiere di Pré progetti di innovazione urbana che sono destinati a cambiare il volto e la fruibilità del centro. Abbiamo lavorato alacremente, con gli uffici e con Fondazione Carige, per traguardare questa graduatoria. Adesso siamo impazienti di vederne i risultati augurando ai vincitori un grande in bocca al lupo”.

“Questa graduatoria non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza – aggiunge l’assessore all’Urbanistica, allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia – perché va a inserirsi in un punto nevralgico e complesso del nostro tessuto urbano e lo fa con l’idea di rinnovare e risignificare gli spazi. Sono arrivati molti progetti validi e questo è un bel segnale: vuol dire che le persone hanno voglia di innovare, di partecipare al cambiamento, di restituire qualcosa alla collettività offrendo servizi ed eventi. Un bel segnale che avrà sicuramente un seguito”.

“La rigenerazione del centro storico di Genova è tra gli obiettivi strategici che la Fondazione condivide con il Comune di Genova – ha dichiarato Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige – Sostenere il progetto “(più) Caruggi” rappresenta un passo in avanti in questa direzione. Questo intervento è perfettamente in linea con la nostra missione di promuovere uno sviluppo locale inclusivo, stimolando una crescita che parte dalla comunità stessa attraverso un progetto di animazione che coinvolge direttamente i soggetti attivi sul territorio”.

La proposta progettuale persegue quindi gli obbiettivi del bando di animazione, inclusione, e valorizzazione dei luoghi attivando un connubio vincente tra tradizione e innovazione quali aspetti complementari e necessari per una proposta di innovazione urbana efficace e contemporanea.