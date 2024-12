Balneari, a Genova nuova proroga delle concessioni ma 8 stabilimenti potrebbero cambiare gestione

Genova. Arriva una nuova proroga per le concessioni balneari a Genova. Il Comune, avvalendosi del decreto del governo Meloni che concede tempo fino a settembre 2027 “in presenza di “ragioni oggettive”, ha deciso di differire il termine di scadenza, fissato finora al 31 dicembre 2024, “per il tempo strettamente necessario” alla conclusione delle “procedure selettive” avviate un anno fa per mettere fine all’annosa vicenda della direttiva Bolkestein che impone le gare. Procedure in base alle quali almeno otto stabilimenti sul litorale cittadino potrebbero cambiare gestione se i progetti presentati dai concorrenti dovessero ottenere un punteggio più alto di quelli predisposti dagli attuali titolari.

In tutto sono 23 gli stabilimenti balneari coinvolti nella prima tranche di procedure a evidenza pubblica. Mancano all’appello i Bagni Doria di Quarto, alcuni chioschi e soprattutto i tre stabilimenti gestiti dalla società in house Bagni Marina Genovese (San Nazaro in corso Italia, Janua a Vesima, Scogliera a Nervi) che dovranno passare attraverso il medesimo iter, con la possibilità teorica di finire in mano a società private. Altre due strutture – gli ex Capo Marina e il Caravan Park di Vesima – avevano rinunciato in partenza. L’intenzione era quella di assegnare tutte e 30 le concessioni entro il 2024, ma i rallentamenti degli uffici, dovuti soprattutto a problemi di salute dei responsabili, hanno costretto a posticipare.

Nelle scorse settimane sono state svolte le commissioni in seduta pubblica per le 15 attività che non hanno ricevuto offerte concorrenti, sulla carta destinate al rinnovo automatico della loro concessione demaniale come se nulla fosse accaduto. Appurato che tutta la documentazione è in regola, nei prossimi giorni si procederà all’assegnazione definitiva che potrà andare da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, con una durata stabilita in base agli investimenti proposti.

Le rimanenti otto commissioni si svolgeranno entro il 14 gennaio. In bilico ci sono diversi stabilimenti di corso Italia e lungomare Lombardo (Lido, Mangini, Oasis, San Giuliano) e poi i bagni Europa di Quarto, i Medusa e i Blue Marlin a Nervi, La Spiaggia di Vesima. Tra le offerte pervenute ci sono anche quelle di una società lombarda che si è candidata per acquisire quattro stabilimenti genovesi, ma comunque potrà rilevarne al massimo uno. “Entro fine gennaio tutta questa pratica sarà conclusa“, assicura l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia interpellato da Genova24.

Va detto che le procedure deliberate già a maggio dal Comune di Genova sono studiate apposta per tutelare i gestori in scadenza. In caso di avvicendamento, il disciplinare prevede infatti il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo in base al valore aziendale parametrato al fatturato annuale del 2023 moltiplicato per 2,5. Anche i costi residui al netto degli ammortamenti andranno rimborsati sulla base di una perizia affidata dal concessionario uscente, che potrà disporre di tutti i beni e le opere amovibili.

Inoltre ben 30 punti sul massimo di 100 assegnabile dalla commissione dipendono da esperienza tecnica e professionale già acquisita nel settore e utilizzo della concessione come fonte prevalente di reddito nei cinque anni precedenti e clausole sociali volte a “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente”. Altri 20 punti sono conferiti per parità di genere e partecipazione giovanile, 35 riguardano l’offerta tecnica, 15 il piano di gestione.