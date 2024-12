Baistrocchi, show regalato ai genovesi a palazzo Ducale e un autobus speciale per la compagnia

Genova. Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, la compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, la compagnia teatrale più “vecchia d’Italia” ancora in attività con i suoi 111 anni, (fu fondata da Mario Baistrocchi nel 1913) porgerà i suoi auguri di buone feste alla città di Genova.

L’appuntamento domenica 22 dicembre alle 16 nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con ingresso gratuito per la cittadinanza, sino a esaurimento dei posti a sedere.

Ma già questa domenica 15 dicembre si è avuto un assaggio di quello che succederà nell’avvicinamento dei baistrocchini a Palazzo Ducale quando la Compagnia arriverà a bordo di un bus elettrico di ultima generazione dell’Amt, quest’anno partner della Bai.

Un modo questo per promuovere gli spostamenti in città, riducendo rumore e inquinamento nel pieno rispetto della sostenibilità. Sul bus con dicitura speciale “112 Anni di Baistrocchi “si sono fatte le prove generali per il collegamento in diretta televisiva che sarà effettuato proprio a bordo del bus che porterà la Compagnia sino in Piazza De Ferrari”.

Le prove hanno suscitato grande interesse nelle persone che passeggiavano nei dintorni del centro di Genova. Non sono mancati gli immancabili selfie dei passanti con attori e ballerini della Bai.

La Compagnia Baistrocchi 2024/2025, rinnovata sia nel consiglio direttivo sia con l’innesto di nuove leve, vera linfa del futuro per tramandare la goliardia nei secoli, sarà presente al gran completo per far divertire autorità e pubblico presente.

Un momento di allegria voluto fortemente dal nuovo presidente della Bai, Ubaldo Borchi, per trascorrere l’ultima domenica dell’Avvento assieme ai baistrocchini vecchi e giovani. Oltre ai saluti e tante sorprese, sarà svelato il titolo del nuovo spettacolo 2025 che avrà la sua première nel rinnovato Teatro Verdi di Sestri Ponente venerdì 28 febbraio, cosa mai accaduta prima.

“Questa l’attenzione della Compagnia Goliardica verso i teatri delle delegazioni, rinnovando il fortissimo legame con il territorio di Sestri Ponente e ritornando il 26-27 Aprile al Teatro Sociale di Camogli” si legge in una nota della Bai.

Altra novità del 2025 sono le date al Teatro della Gioventù, in via Cesarea, nel secondo e terzo weekend di marzo.

Tornando agli auguri di Natale del 22 dicembre a Palazzo Ducale non mancheranno alcuni personaggi che hanno fatto la storia della Bai, dal mitico Signor Bacci, ai Ricchi e Poveri, sino a una “conduttrice” d’eccezione per concludere il tutto con l’immancabile Can Can delle Bluebruttes Vomitables Girls, da sempre il Gran Finale della Baistrocchi, ballato per la prima volta nel Salone del Maggior Consiglio.