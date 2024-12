Autonomia differenziata, dalla Cassazione via libera al referendum abrogativo: decisione definitiva a gennaio

Genova. In un atto di circa 30 pagine l’Ufficio centrale per il referendum della Suprema corte dichiara “conformi a legge le richieste di referendum relative” alla cancellazione di quanto previsto dalla “legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

“Il regionalismo corrisponde a un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione – si legge in una nota stampa della Consulta, riportata da Ansa -spetta solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale”. L’Ufficio centrale della Suprema corte ha, invece, dichiarato “non conforme a legge” la richiesta relativa all’abrogazione parziale della stessa legge così come richiesto dai consigli regionali. La parola definitiva spetta ora di nuovo alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità: entro metà gennaio ci sarà l’udienza camerale e la decisione dovrà arrivare entro il 20. Le motivazioni dovranno invece essere depositate entro il 10 febbraio. La Consulta dovrà valutare anche gli altri cinque quesiti che hanno ottenuto l’ok dai giudici del Palazzaccio.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, chiede dal governo di “fermarsi “e di “abrogare questo testo, per recuperare credibilità dopo lo strafalcione che ha fatto presentando una riforma che la Consulta ha smontato”. Per il leader M5s Giuseppe Conte, dalla Cassazione arriva “un altro colpo a questo scellerato progetto” mentre per il leader della Cgil, Maurizio Landini, “con il via libera ai sei quesiti referendari si apre una grande opportunità per il Paese: finalmente, attraverso il voto, potremo tutti insieme partecipare e decidere di abrogare leggi sbagliate e ingiuste”. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, tra i promotori referendari, afferma che “se la Corte Costituzionale ne confermerà l’ammissibilità, ci aspetta una splendida primavera referendaria: sarà una grande occasione di mobilitazione per avviare una necessaria riforma della legge sulla cittadinanza attesa da tanti anni e per fermare una pessima riforma varata dal governo Meloni”.

“Gran bel regalo sotto l’albero di Natale per i cittadini – commenta Stefano Giordano, consigliere regionale del M5s – il via libera della Cassazione per il referendum contro lo scellerato progetto dell’Autonomia differenziata che spacca l’Italia, è una vittoria della democrazia. Votare è un diritto e siamo convinti che gli elettori si esprimeranno a dispetto del vergognoso invito al non voto della destra, che acclama le urne solo quando gli conviene. Il presidente di Regione Liguria incassa così l’anteprima di un primo clamoroso fallimento: se il referendum incasserà il quorum come crediamo, addio “autonomia differenziata obiettivo dell’amministrazione”. Noi intanto continuiamo in tutte le forme la nostra battaglia contro la riforma che vorrebbe cancellare diritti e servizi per tantissimi italiani. L’Italia è una, indivisibile, e chi come la destra ligure vuole la secessione se ne faccia una ragione”.