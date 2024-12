Sporcizia e normative violate, sanzionati cinque Autogrill sulle autostrade genovesi

Genova. Cinque aree di servizio su sette nel nodo autostradale di Genova sono state sanzionate nell’ambito di controlli straordinari mirati effettuati dalla polizia stradale di Sampierdarena insieme a personale delle Asl di Genova, Savona, Chiavari e Alessandria.

Nel mirino le aree destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti negli Autogrill. Sono state rilevate alcune non conformità alla legislazione sanitaria.

In particolare, sono scattate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro ai danni degli Autogrill Giovi Ovest (A7 direzione sud), Lanterna (Genova Ovest), Turchino Est (A26 direzione nord), Sant’Ilario Nord (A12 direzione ponente) e Sant’Ilario Sud (A12 direzione levante). Nelle stazioni di servizio Giovi Ovest e Lanterna i tecnici della prevenzione della Asl 3 hanno trovato sporcizia nei locali o sulle attrezzature.

In nessun caso sono state riscontrare irregolarità tali da richiedere la sospensione delle attività. Per le non conformità rilevate alle imprese sono state disposte prescrizioni che sono state attuate dagli interessati.