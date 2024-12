Auto si ribalta e finisce contro altri due mezzi sull’Aurelia: quattro feriti

Lavagna. Quattro feriti ieri sera a Cavi di Lavagna per un incidente che ha visto coinvolte tre automobili. E’ successo intorno alle 21 sull’Aurelia. Uno de mezzi per vie da accertare di è capottato e ha tamponato altre due automobili in transito.

I due occupanti dell’auto capottata sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Gli altri due feriti sono risultati codici verdi. La messa in sicurezza dei mezzi incidentati ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.