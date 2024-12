Genova capitale degli scooter, ma aumentano anche le auto ed è boom di ibride (sono l’8,5%)

Genova. Sempre più auto (e soprattutto moto) in circolazione, sempre meno inquinanti, ma ancora con una nettissima prevalenza a favore dei motori tradizionali a benzina o gasolio, neppure lontanamente insidiata dalla lenta crescita dell’elettrico. È la fotografia che emerge dal rapporto Istat sul parco veicolare in Italia nel 2023, con dati che vedono Genova allineata alle tendenze nazionali, pur con le sue peculiarità.

Nel capoluogo ligure il tasso di motorizzazione per autovetture è cresciuto per il secondo anno consecutivo raggiungendo quota 493 macchine ogni mille abitanti, pur restando il più basso d’Italia dopo quello di Venezia (457). Tuttavia cresce a ritmi molto più sostenuti il tasso di motorizzazione per motocicli che è passato da 251 ogni mille abitanti nel 2018 a 273 nel 2023: si tratta del record delle grandi città italiane e del terzo posto considerando tutti i capoluoghi di provincia (al primo c’è Imperia con 314, poi Livorno con 297).

Complessivamente – rileva l’Istat – l’Italia ha il più alto tasso di motorizzazione dell’Unione europea, con 694 autovetture registrate ogni mille abitanti contro una media Ue di 571. Rispetto alle altre maggiori economie dell’Unione, inoltre, questo indicatore presenta in Italia non soltanto valori nettamente superiori, ma anche una crescita più sostenuta negli ultimi anni (dell’1,3% l’anno dal 2018, contro lo 0,7% della Germania, lo 0,4% della Spagna e lo 0,3% della Francia).

Interessante il dato della densità veicolare, che prende in considerazione il numero di mezzi rapportato non alla popolazione ma alla superficie, per analizzare la pressione del traffico (e dei mezzi in sosta) sullo spazio urbano. A Genova si contano 1.951 veicoli per chilometro quadrato, valore ben inferiore alla media nazionale (3.970) e a quello di città come Napoli (6.684) e Milano (5.545). Prendendo in considerazione solo la superficie urbanizzata, a Genova risultano 5.438 veicoli al chilometro quadrato, comunque meno che a Napoli (7.523), Milano (7.306), Torino (7.099), Bologna (5.865) ma più che a Roma (4.948).

A Genova la maggior parte delle auto va ancora a benzina (53,6%), seguite dai motori diesel (35,4%), anche se negli ultimi anni è triplicata la quota di motori a basse emissioni, dal 4,5% del 2018 al 13,1% del 2023, sebbene sotto la media del Nord Italia (19,8%). Tra queste, le auto elettriche rappresentano ancora una quota irrilevante (0,5%), anche se cinque anni fa non arrivavano nemmeno allo 0,1%. Notevole invece la crescita delle vetture ibride, che oggi sono l’8,5% del parco circolante e nel 2019 erano solo lo 0,8%. In lieve crescita la percentuale di auto a gas o bi-fuel, quasi il 4%.

In effetti l’indice del potenziale inquinante (numero di auto molto inquinanti ogni 100 auto poco inquinanti) è sceso da 134,8 nel 2018 a 109,3 nel 2023, anche se resta il più alto di tutte le grandi città del Nord. In Italia, al contrario del tasso di motorizzazione, questo indice presenta negli ultimi anni una tendenza decrescente, passando, dal 2018 al 2023, da 138,1 a 110,7 nell’insieme dei comuni capoluogo, con differenze geografiche piuttosto marcate.

Guardando invece ai motocicli – di cui Genova è capitale tra le grandi città italiane – ancora il 31,7% è in classe Euro 2 o inferiore (nel 2018 erano il 42,7%), il 32,6% è in classe Euro 3, il 18,8% rispetta lo standard Euro 4, il 15,6% è Euro 5 o superiore. Gli scooter elettrici rappresentano l’1,3% del totale, quota ancora molto modesta ma più che decuplicata negli ultimi cinque anni.

In generale, per ogni abitante di Genova nel 2023 esistevano 0,779 veicoli alimentati a combustibili fossili, mentre nel 2022 erano un po’ di più (0,787). La quota pro capite di veicoli elettrici resta minima (da 0,005 a 0,007), mentre gli ibridi sono 0,043 (erano 0,03 l’anno prima). A livello nazionale, invece, i veicoli a combustibili fossili sono ancora in aumento (da 0,873 a 0,878), anche se i capoluoghi metropolitani sono più virtuosi.