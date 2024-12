Auto e moto abbandonate, rimosse 7 carcasse nei quartieri del Ponente genovese

Genova. Continua l’attività di contrasto all’abbandono dei veicoli sul territorio comunale. Venerdì scorso e lunedì mattina, agenti della polizia locale dei distretti Medio Ponente e Ponente hanno proceduto alle operazioni di rimozione di quattro autovetture e tre motocicli in stato d’abbandono.

Le strade interessate sono state via Borzoli, via Montecchi, piazzale Muratore, via Agosti per il Medio Ponente e via Diano Marina, via Ungaretti (Lavatrici), via Podestà (Cep) per il Ponente.

Le carcasse di automobili sono assimilate ai rifiuti speciali. La rimozione, che di per sé deve rispettare una precisa tempistica, a volte è rallentata dalla difficoltà di individuare i legittimi proprietari, perché irrintracciabili in quanto trasferitisi all’estero o perché defunti. Quando dalla targa o dal numero di telaio si risale al proprietario, gli viene intimato di ottemperare autonomamente alla rimozione: in caso contrario, oltre al costo della rimozione forzata dovrà sostenere le spese della sanzione per l’inottemperanza.

“Prosegue il lavoro incessante del Comune di Genova e della polizia locale per la rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale. Si tratta di un’attività che viene svolta regolarmente al fine di riqualificare e ripristinare il decoro urbano nei quartieri della Città. Ringrazio i nostri agenti per il loro impegno capillare su tutto il territorio, con una particolare attenzione verso le zone dove si concentrano la maggior parte di relitti e in cui, grazie alla costante azione della Polizia Locale, abbiamo notato una riduzione dei fenomeni di abbandono”, dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino.