Treni, da gennaio scattano i (previsti) aumenti: +2,5% su biglietti e abbonamenti

Genova. Come ogni anno ormai dal 2019, dal primo gennaio 2025 scatteranno gli aumenti per i biglietti e gli abbonamenti regionali dei treni in Liguria. Lo prevede il contratto di servizio siglato dalla Regione nel 2018: quest’anno il rincaro previsto è del 2,5%, percentuale che sta gradualmente scendendo via via che ci si avvia verso il termine del contratto, in scadenza nel 2032.

“Gli aumenti tariffari previsti dal 2018 al 2032 riequilibrano anche i minori ricavi dovuti al trasporto gratuito delle biciclette sui treni di competenza della Regione Liguria”, si legge nel contratto di servizio datato 2018, documento che nell’ultima campagna elettorale per le regionali è stato anche al centro del dibattito con l’ipotesi rinegoziazione.

E se è vero che l’aumento è inferiore rispetto agli anni precedenti (nel 2024 era previsto, per esempio, un +4,5%, nel 2023 un +6%), la notizia arriva comunque in un periodo decisamente complesso per chi viaggia in treno, complici i ripetuti ritardi e guasti alla rete e i lavori programmati con conseguenti modifiche al servizio.

Niente treni tra Cogoleto e Voltri dal 2 gennaio

A partire dalla notte tra il 2 e il 3 gennaio, per esempio, la circolazione dei treni regionali e degli Intercity sarà modificata per i lavori infrastrutturali di realizzazione del nuovo nodo di Genova, con la chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri sino alle 4 del 7 gennaio e di nuovo dalle ore 00:01 dell’11 gennaio alle 22:30 del 12 gennaio 2025.

I treni Intercity delle relazioni Ventimiglia – Milano/Roma e Savona – Milano/Torino e viceversa potranno essere effettuati con nuovo numero, subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Il treno Intercity 518 Roma Termini – Ventimiglia subirà variazioni anche nelle giornate dell’1 e del 10 gennaio.

I regionali subiranno variazioni di orario anche con anticipi, e saranno cancellati totalmente o parzialmente tra Savona e Genova o Cogoleto e Genova. Le modifiche alla circolazione possono interessare anche treni circolanti immediatamente prima o dopo l’orario programmato dei lavori.

Rimborso automatico in caso di ritardi superiori a un’ora

Sempre a partire dal primo gennaio 2025, partendo dai treni regionali, scatterà inoltre un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione del rimborso in caso di ritardo, valido però solo per chi sceglie di acquistare il biglietto elettronico e pagarlo con carta di debito, carta di credito o altri metodi digitali.

Il rimborso automatico scatta in caso di ritardo di almeno 60 minuti, e l’accredito avverrà, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto. Per i biglietti cartacei resta invece in vigore la procedura tradizionale, che prevede la compilazione di un modulo da parte del viaggiatore e la richiesta di rimborso.