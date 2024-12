“Auguri dalla città di sotto”, oggi pomeriggio in centro manifestazione dei centri sociali

Genova. Torna, in versione invernale, la “parata della città di sotto”, manifestazione che centri sociali, collettivi studenteschi, comitati e associazioni portano in piazza a Genova per accendere la luce su varie istanze.

Oggi, lunedì 23 dicembre, con concentramento in piazza De Ferrari alle 17 e successivo corteo nelle vie dello shopping, la manifestazione sarà incentrata sul tema dello sgombero dei centri sociali e in particolare sul futuro quanto mai incerto del Buridda, sloggiato dall’ex Magistero in estate.

Genova chiama altre città: e quindi gli “Auguri della città di sotto” parleranno anche di altri sgomberi, quelli di Casa Loca a Milano e di Casa Rossa Occupata a Massa.

“Genova è una città controversa, trasformata malamente ora in una grande vetrina ora in grande show, destinata esclusivamente ad essere sfruttata da turisti mordi e fuggi, intenti a percorrerla o sorvolarla attraverso metropolitane supersoniche o funivie spaziali”, si legge nella chiamata in piazza degli organizzatori.

“In questa visione di città, svenduta come il più bel sobborgo di milano – spiegano – “spazi di espressione e creatività per gli studenti, centri di produzione del pensiero e della cultura antisistemica, case per chi non si può permettere gli odierni affitti da usurai, posti dove ricevere assistenza o svolgere attività altrimenti inaccessibili” non trovano posto perché “sono focolai di solidarietà attiva, luoghi dove prendere una boccata d’aria dalle soffocanti metropoli dove viviamo; ma sono soprattutto presidi di lotta”.

“Continuiamo a credere che le comunità resistenti occupate o no, legalizzate o no, come teatri, cinema, circoli e spazi sociali debbano continuare ad essere spazi di Cultura alternativa, contro il luccichio del profitto e commercio smodato e sfruttatore, focalizzato solo ad aumentare le entrate del governo delle città”, sottolineano.

“A prescindere dal nome e dalla formula organizzativa in cui sono costituiti e dalle attività che vi vengono svolte, i luoghi dove viene espressa e costruita qualsiasi forma di cultura libera e alternativa, restano fondamentali per sottolineare le contraddizioni delle istituzioni che ci governano e continuano ad avere l’obbiettivo di stimolare un pensiero critico. Sono realtà che resistono e contrattaccano contro tutto quello che ci opprime e ci schiaccia”, concludono per quella che si preannuncian come una “previgilia di lotta”.