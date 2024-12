Asili nido comunali, a Genova 822 bambini ancora in attesa di un posto

Genova. In città ci sono 822 bambini in attesa di avere un posto nei nidi comunali. Il dato è emerso oggi a Tursi: “Non è assolutamente migliorato rispetto all’anno scorso”, denuncia la consigliera Cristina Lodi di Azione.

“La commissione racconta di un accordo sindacale per il personale fatto a dicembre quando evidentemente doveva essere fatto tutto a luglio – prosegue Lodi -, Ma la cosa più grave è che l’assessore Brusoni denuncia in aula il fatto che più commissioni chieste e richieste non sono state realizzate, fissate da lei e poi successivamente rinviate. In sostanza assistiamo ad un attacco da parte dell’assessore Brusoni a non si sa chi per non aver affrontato le questioni che riguardano la città e i suoi bambini”.

“È evidente che procederò chiedendo immediatamente un appuntamento al nuovo sindaco la prossima settimana per chiedere spiegazioni e chiarimenti su perché in passato non siano state fatte le commissioni su un argomento così importante e segnerò tutte le inadempienze che portano oggi a avere un servizio, che per esempio ancora oggi alla scuola materna Monticelli di gestione comunale non permette a tutte le famiglie di avere un servizio adeguato”.

“Tutto è stato tardivo, tutto poteva essere affrontato prima. Oggi scopriamo dall’assessore Brusoni che le commissioni politiche non sono state fatte, ma non si capisce per colpa di chi. Sta di fatto che 822 famiglie a Genova aspettano un posto per i propri bambini”, conclude Lodi.