La rinascita di Ascompesce, il neo presidente Morando: “Sistemare Ca’ de Pitta”. E per il futuro si guarda a una nuova sede

Genova. E’ rinata l’Associazione Ascompesce, aderente a Confcommercio Genova, che rappresenta le imprese del commercio all’ingrosso di prodotti ittici attive presso il mercato ittico del Comune di Genova. Il nuovo Consiglio Direttivo, composto da Fabio Morando, Riccardo Musumeci, Mauro Sanguinetto, Federico Gallo, Sebastiano Bozzo, Alessio Torre e Roberto Trinca, ha eletto Fabio Morando come presidente e Mauro Sanguinetto come vice presidente.

Priorità del nuovo corso la risoluzione delle criticità oggi presenti a Ca’ de Pitta, il mercato del pesce all’ingrosso della Val Bisagno attivato nel 2017 come soluzione temporanea a seguito del trasferimento dalla storica sede di piazza Cavour: “Come prima cosa l’amministrazione comunale deve chiarire se questa location è definitiva oppure no – spiega Morando – il complesso di piazzale Bligny è stato riadattato ma permangono molti problemi a partire dall’aspetto logistico. Troppo decentrato e lontano dagli snodi trasportistici. Oltre a tutti i problemi di una struttura di partenza non al passo con i tempi”.

E poi l’opzione di un eventuale nuovo trasferimento: “Questo è un tema che deve essere ancora affrontato con il Comune – spiega Morando – credo che la priorità sia l’oggi, vale a dire sistemare al meglio Ca’ de Pitta. Ma sicuramente una destinazione più moderna e attrezzata sarebbe fondamentale per le tante imprese del settore”.

Alla riunione costitutiva della nuova Ascompesce era presente anche il vicepresidente vicario di Confcommercio Genova, Oscar Cattaneo, che ha espresso soddisfazione per il ritorno operativo dell’associazione, la quale rappresenta un’importante realtà del settore e va ad aggiungersi alle oltre 100 associazioni di categoria aderenti a Confcommercio Genova. “Siamo entusiasti di questa ripartenza di Ascompesce, un’associazione con una lunga tradizione nel nostro sistema, che oggi torna ad essere un punto di riferimento per le imprese del settore ittico – ha dichiarato Cattaneo –. I servizi che possiamo offrire alle aziende sono numerosi, ma siamo certi che insieme al presidente Morando, al vice presidente Sanguinetto e al Consiglio Direttivo individueremo nuovi obiettivi da raggiungere, per i quali assicuriamo fin da ora l’impegno di Confcommercio Genova”.

“Ascompesce è stata attiva fin dagli anni ’70 come parte integrante del sistema Confcommercio, offrendo supporto e rappresentanza agli operatori del settore ittico. Oggi, il nostro obiettivo è continuare questa tradizione, adattandoci alle nuove esigenze del mercato e dei nostri associati – sottolinea Morando – Stiamo lavorando per mettere in campo un progetto che migliori l’operatività del mercato. Per questo motivo, chiederemo un incontro con il vice sindaco Pietro Piciocchi e l’assessore Paola Bordilli, per discutere possibili interventi e collaborazioni.”