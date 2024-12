Artisti di strada, dopo le prime multe la risposta “disobbediente” grazie alle finestre di Tiler

Genova. Nei giorni in cui molto si dibatte sulle prime multe staccate ai busker che non hanno rispettato il nuovo regolamento, entrato in vigore il primo settembre, dallo street artist Tiler arriva un invito che è anche una sfida alle istituzioni: sabato 7 dicembre gli artisti di strada potranno esibirsi alle finestre del suo atelier di via degli Orefici, un’iniziativa ribattezzata “Finestra InCantate”.

“Le quattro finestre della mia galleria si animeranno diventando un palcoscenico speciale da cui gli artisti si esibiranno per voi – ha annunciato sui social Tiler, la cui identità è da sempre celata dietro la maschera da scimmia – Per i primi ad arrivare ci sarà un mio pensiero creato appositamente per l’occasione. Quindi vi consiglio di non tardare”. L’occasione sarà buona anche per presentare la collezione di mosaici e piastrelle dell’artista, un’inaugurazione aperta a tutti.

Buskers Genova, via social, ha già diffuso l’invito e ringraziato Tiler per il supporto. Gli animi però sono decisamente accesi, visto che nello scorso fine settimana hanno iniziato a fioccare le multe per chi si è esibito in strada senza rispettare quanto previsto dal nuovo regolamento.

Artisti di strada, cosa prevede il nuovo regolamento

La principale novità è l’app Openstage – la stessa in uso da tempo a Milano – concui gli artisti che vorranno esibirsi dovranno obbligatoriamente prenotare la propria postazione tra le 70 disseminate in un’area compresa fra Principe, Brignole e la Foce. Esistono poi postazioni e aree buffer nelle quali le performance rumorose non possono essere messe in scena.

Per ognuna delle circa settanta aree individuate viene indicata sia l’esatta ubicazione sia la tipologia di emissione sonora ammessa (nessuna, bassa, media o alta) in base agli strumenti e ai watt degli eventuali strumenti di amplificazione. Al di fuori dell’area individuata dalla delibera si applica invece l’articolo 13 del regolamento, che ammette le esibizioni in strada, previa registrazione degli artisti attraverso la app e nel rispetto delle regole che stabiliscono, fra l’altro, le distanze minime da rispettate da edifici pubblici e privati e anche fra un artista e l’altro (70 metri l’una dall’altra per le esibizioni con nessuna emissione e bassa emissione e a 150 metri per quelle con media e alta emissione).

Le prime multe e le proteste dei busker

Il base alla normativa, per chi sgarra sono previste sanzioni che vanno da 25 a 500 euro, e alcune hanno già iniziato a fioccare. La polizia locale ha infatti staccato le prime multe per gli artisti di strada che si sono esibiti senza prenotare la postazione sull’app, e la reazione non si è fatta attendere. Da Buskers Genova hanno ribadito ancora una volta che l’app non è una soluzione percorribile e che l’attuale regolamento debba essere abrogato: “Non accettiamo che la libertà di espressione debba essere prenotata tramite app. La nostra posizione rimane contraria all app, senza se e senza ma”. A questo si aggiungono altre due richieste principali: se proprio l’app dev’essere usata, che sia garantito l’anonimato e che si possano modificare gli orari di esibizione. Attualmente, se la performance prevede emissioni sonore (e la stragrande maggioranza le prevede) è possibile esibirsi dalle 10 alle 13, dalle 15 e alle 17 e tra le 19 e le 22.

La nuova protesta sarà dunque sotto forma di disobbedienza: protetti dalle finestre dell’atelier di Tiler, gli artisti di strada sabato si esibiranno a rotazione a partire dalle 17, e dunque in un orario vietato, tra canti, musica e recitazione di poesie. Obiettivo, ribadire ancora una volta che “l’arte non si può e non si deve silenziare”.