“L’arte è il messaggio”, al Galata una mostra sulle potenzialità del video come medium

Genova. L’arte come messaggio di riflessione sul nostro tempo e sulle sfide future. È questo lo scopo della mostra “L’arte è il messaggio”, curata da Virginia Monteverde: rappresenta, infatti, un’importante riflessione sul ruolo dell’arte contemporanea nella società attuale, stimolando un dibattito su come l’arte viene consumata e interpretata.

Questa esposizione di videoarte – situata al Galata Museo del Mare e Maiiim Lab (Spazio Darsena di Art Commission) offre una pluralità di approcci e punti di vista, attraverso l’opera di sette artisti che si distinguono non solo per le tecniche utilizzate, ma anche per le questioni – tutte attuali e urgenti – affrontate: Stefano Cagol, Elisabetta Di Sopra, Igor Imhoff, Eleonora Roaro, Jean Sadao, Paolo Treni, Koen Vanmechelen (nella foto in apertura la realizzazione di un suo video).

La collaborazione tra Maiiim e MuMA permette anche di indagare le potenzialità comunicative del video come medium, in un’epoca in cui la comunicazione è pervasiva e fortemente influenzata dai mezzi digitali. Con un approccio inclusivo, la mostra invita il pubblico a ripensare le modalità di comunicazione e interazione nella nostra epoca sempre più connessa.

L’inaugurazione dell’esposizione si terrà il 20 dicembre, alle ore 17.30 al Galata Museo del Mare e alle 19.00 al Maiiim Lab. La mostra sarà poi visitabile dal 21 dicembre 2024 al 2 marzo 2025 con i seguenti orari: al Galata Museo del Mare, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, e al Maiiim Lab, dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 19.00.