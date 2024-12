Arpal: in arrivo sulla Liguria vento forte fino a 100 km/h e deciso calo delle temperature

Liguria. Alla luce delle ultime previsioni meteo, Arpal ha diramato un avviso per vento che interesserà tutta la Liguria nella giornata di domani, venerdì 20 dicembre.

Nella serata di oggi ci sarà un forte ingresso di venti settentrionali sul centro della regione; a cavallo della mezzanotte i venti subiranno un brusco rinforzo su tutta la regione con intensità fino a burrasca forte e con raffiche superiore ai 100 chilometri orari sui crinali e allo sbocco delle valli.

I venti interesseranno la regione per tutta la mattina di domani, venerdì 20 dicembre, ma da metà giornata si assisterà ad una progressiva attenuazione dei fenomeni. I venti settentrionali rimarranno intensi e moderati fino alla sera.

Si tratta di aria decisamente più fredda e secca che porterà un calo deciso delle temperature sia nei valori minimi che massimi e porterà un’attenuazione della nuvolosità a partire da ponente, fino a levante.

Attenzione anche al mare che sarà molto mosso, localmente agitato sul levante, con un periodo lungo 10 secondi e rischio di mare incrociato al largo (incontro di due venti, da sud e da nord).

A seguito dell’emanazione dell’avviso meteorologico, per la giornata di domani entrano in vigore le ordinanze che dispongono le seguenti disposizioni a tutela della pubblica incolumità: divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro, chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali (al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno – musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo – sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso), chiusura di tutti i cimiteri.

Le previsioni Arpal

L’avviso meteo stabilisce per domani, venerdì 20 dicembre, su B, C ed E deboli precipitazioni diffuse con cumulate significative a fine giornata su C ed E; spolverate nevose sopra i 1000 metri su E e sulle cime di C la sera; possibili rovesci generalmente moderati dal tardo pomeriggio, non si escludono fenomeni forti su C con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, piccoli smottamenti. Venti da sud a 50-60 chilometri orari su B, C ed E con raffiche a 70-80 chilometri orari sui crinali, in rotazione da nord su A e B la sera.

Sabato 21 dicembre dalle prime ore della notte e fino alle ore centrali venti da nord fino a 70-80 chilometri orari con raffiche oltre i 100 chilometri orari sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte soprattutto di B. In mattinata mare incrociato localmente agitato sottocosta su C in allungamento fino a 9-10 secondi s. Deboli precipitazioni residue nelle prime ore della notte su C ed E, anche nevose sopra i 1000 metri.

Domenica 22 dicembre nulla da segnalare.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.