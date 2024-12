Archivio di Stato, Romeo (PD): “L’archivio di Stato di Genova deve rimanere autonomo”

Genova. “La decisione di declassare l’Archivio di stato di Genova accorpandolo alla Soprintendenza non è accettabile, e bisogna trovare una soluzione per impedire che avvenga. Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione in Regione in cui chiedo alla Giunta che azioni vuole intraprendere per scongiurare questa situazione e se ha intenzione di chiedere al Ministero di arretrare sulla decisione”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo su accorpamento Archivio di Stato di Genova alla Soprintendenza

“L’archivio di Stato di Genova è un unicum e un’eccellenza tra gli archivi presenti nel Paese. Il patrimonio storico della Liguria deve mantenere la sua autonomia, l’accorpamento rischia di far perdere efficienza e autonomia a una struttura sulla quale per anni lo Stato ha investito e ora invece pensa di tornare indietro. L’archivio di Stato di Genova deve rimanere autonomo, perché venga garantita la prosecuzione del suo lavoro senza nessun rischio di arretramento”.