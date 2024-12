Archivio di Stato di Genova, unanimità in Regione: “Il ministero revochi il declassamento”

Genova. Oggi in Consiglio regionale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno volto alla tutela dell’Archivio di Stato di Genova e alla richiesta di revoca del suo declassamento deciso dal ministero della Cultura.

“Come primo firmatario di questo ordine del giorno, credo sia fondamentale che la Regione Liguria intervenga con urgenza presso il governo nazionale per ottenere la revoca della decisione del ministero e garantire risorse adeguate per il funzionamento dell’Archivio – ha dichiarato il capogruppo in consiglio regionale della Lista Orlando e referente di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. L’Archivio non è solo un pilastro della memoria storica di Genova e della Liguria, ma rappresenta un punto di riferimento per tutto il Paese. La sua tutela è una responsabilità collettiva, che oggi abbiamo dimostrato di voler assumere con determinazione e unità”.

L’ordine del giorno impegna la Regione Liguria a intervenire con urgenza presso il governo nazionale per ottenere la revoca della decisione del ministero e garantire risorse adeguate per il funzionamento dell’Archivio.

“Con quest’ordine del giorno vogliamo rafforzare l’importanza di mantenere l’autonomia e una gestione dedicata e competente del patrimonio documentale dell’Archivio di stato di Genova. Auspichiamo che la Regione riesca ad ottenere dal governo la garanzia di preservare questo importante ente per Genova e la Liguria”, aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo che ha sottoscritto l’ordine del giorno congiunto con tutti i gruppi consigliari.